Tabletleri Kenara Bıraktıran Liste! Meğer Hepsi Birer Eğitim Şifresiymiş: Çocukluğumuzun Unutulmaz Oyunları...

Trend Galeri Trend Yaşam

Hatırlar mısınız? Akşam ezanı okunana kadar sokaklardan gelmezdik, dizlerimiz yara bere içinde kalırdı ama dünyanın en mutlu çocuklarıydık. Bugünün çocukları ekran hapsindeyken uzmanlar uyarıyor: "Oyun sadece oyun değildir!" İşte hem çocukların karakterini güçlendiren hem de eve girmek istemeyecekleri kadar eğlenceli, unutulmaya yüz tutmuş o efsane geleneksel oyunlar...

Giriş Tarihi: 04.05.2026 16:21
Bir zamanlar mahalle aralarında yankılanan kahkahalar, akşam ezanına kadar süren oyunlar ve dizlerdeki yaralara rağmen hissedilen o tarifsiz mutluluk… Geleneksel sokak oyunları, sadece eğlence değil, aynı zamanda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde kritik rol oynayan bir kültür mirasıydı.

SOKAKLARIN VAZGEÇİLMEZLERİ: ADRENALİN VE STRATEJİ

SAKLAMBAÇ

Bir ebenin duvara yaslanıp gözlerini kapatarak saydığı, diğerlerinin ise en kuytu köşelere saklandığı, dünyanın en popüler ve heyecan dolu sokak oyunudur.

KÖREBE

Ebenin gözlerinin bir bezle bağlandığı ve etrafındaki oyuncuları sadece seslerini duyarak veya dokunarak yakalamaya çalıştığı, duyuları keskinleştiren bir klasik.

İSTOP

Ebenin topu havaya dikip bir isim söylemesiyle başlar. Topu tutamayan kişi "İstop!" dediğinde herkes donar ve ebe birini vurmaya çalışır.

USTALIK GEREKTİRENLER: BECERİ VE ODAKLANMA

MİSKET (BİLYE)

Toprağa çizilen bir dairenin içindeki renkli cam bilyeleri, el başparmağıyla fırlatılan başka bir bilyeyle dışarı çıkarma sanatıdır.
BEŞ TAŞ

Avuç içindeki beş küçük taşın, el çabukluğu ve dikkatle havaya atılıp belli kurallara göre yerden toplanmasına dayalı bir yetenek oyunudur.

SEKSEK

Yere tebeşirle çizilen numaralı karelere bir taş atılır ve o kareye basmadan tek veya çift ayakla sekerek tüm parkur tamamlanmaya çalışılır.
ÇELİK ÇOMAK

Uzun ve kısa iki sopa kullanılır. Kısa sopayı (çelik) havaya dikip uzun sopayla (çomak) en uzak noktaya fırlatmak büyük bir güç ve teknik gerektirir.

TOPAÇ

Ahşap bir gövdeye sarılan ipin hızla çekilmesiyle topacın yerde dakikalarca dönmesini izlemek, çocukluğun en büyüleyici sahnelerinden biridir.

ŞARKILI OYUNLAR: TAKIM RUHU VE SOSYALLEŞME

BEZİRGANBAŞI

İki kişinin kollarını birleştirip köprü kurduğu, diğer çocukların "Aç kapıyı bezirganbaşı" şarkısıyla altından geçtiği ve sonunda bir halat çekme yarışıyla biten grup oyunudur.
YAĞ SATARIM BAL SATARIM

Çocuklar halka olup oturur; ebe arkasındaki mendili gizlice birinin arkasına bırakır. Yakalanmamak için koşan çocukların neşesi sokağı sarar.

BÜLBÜL KAFESTE

Oyuncuların el ele tutuşup bir kafes oluşturduğu, içerideki "bülbüllerin" kafes kapıları (eller) açıldığında dışarı kaçmaya çalıştığı bir hız oyunudur.

              

İP ATLAMA

İki kişi ipi çevirirken ortadaki oyuncu ritme uygun zıplar. "Laleli Belkız, içeriye gir kız" tekerlemesi eşliğinde zorluk derecesi artar. Tek ayakla atlama, ters dönme gibi figürlerle oyun adeta bir spora dönüşür.

YAKAR TOP (YAKAN TOP)

İki takımın karşı karşıya geldiği, ortadaki oyuncuların atılan topa yakalanmadan kaçmaya çalıştığı, refleksleri tavan yaptıran fiziksel bir mücadeledir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör