Taç için yarışacaklar! Miss Turkey’de ilk 20’ye kalan isimler belli oldu: İşte o güzeller...

Miss Turkey'de büyük heyecan başladı. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya'dan oluşan jüri üyeleri karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:40
Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20'ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, 19 Aralık'ta yapılacak büyük final için kampa girdi. Final gecesi seçilecek Türkiye'nin en güzel kızları, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek yarışmalarda ülkemizi temsil edecek. İşte sıralamaya giren 20 güzel...

1 NUMARA

İlayda Güvenç

182 boyunda, 22 yaşında

MBA mezunu

2 NUMARA

Hülya Fazla

180 boyunda, 24 yaşında

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunu

3 NUMARA

Sude Çetinkaya

180 boyunda, 22 yaşında

Medya ve iletişim bölümü İngilizce 1. sınıf öğrencisi

4 NUMARA

Yasemin Arık

180 boyunda, 23 yaşında

Arapça mütercim ve tercümanlık bölümü 2. sınıf öğrencisi

5 NUMARA

Arya Bozabalı

177 boyunda, 25 yaşında

Tiyatro bölümü mezunu

6 NUMARA

Naz Şimşek

178 boyunda, 19 yaşında

Diş protez bölümü mezunu

7 NUMARA

Başak Kaya

176 boyunda, 26 yaşında

Reklamcılık bölümü mezunu

8 NUMARA

Begğm Nil Kutluay

176 boyunda, 27 yaşında

Tiyatro bölümü mezunu

9 NUMARA

Mukadder Albaz

175 boyunda, 25 yaşında

Psikoloji bölümü mezunu

10 NUMARA
Irmak Elmacı
175 boyunda, 21 yaşında
İç mekan tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisi

11 NUMARA
Sıla Çetin
173 boyunda, 19 yaşında
Klasik Türk müziği ses eğitimi konservatuvarı bölümü 2. sınıf öğrencisi

12 NUMARA

Irmak Dokuzoğlu

175 boyunda, 20 yaşında

Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü İngilizce 2. sınıf öğrencisi

13 NUMARA

Yasemin Serpil

172 boyunda, 22 yaşında

İşletme 4. sınıf öğrencisi

14 NUMARA

Zeynep Arslan

177 boyunda, 21 yaşında

Dilbilimi bölümü 1. sınıf öğrencisi

15 NUMARA

Ayşe Büşra Seviltop

180 boyunda, 28 yaşında

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu çift anadal mezunu

16 NUMARA

Didar Azra Nur

176 boyunda, 20 yaşında

Genetik ve biyomühendislik bölümü 3. sınıf öğrencisi

17 NUMARA

İlayda Pulat

178 boyunda, 23 yaşında

İngilizce öğretmenliği bölümü mezunu

18 NUMARA

Merve Sude Ötkün

180 boyunda, 25 yaşında

Endüstri mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi

19 NUMARA

Azra Başak Aslan

180 boyunda, 22 yaşında

Mimari restorasyon bölümü 2. sınıf öğrencisi


20 NUMARA

Sıla Saraydemir

180 boyunda, 22 yaşında

Sosyal hizmetler bölümü 4. sınıf öğrencisi

Final yolunda dikkatleri üzerine çeken bu 20 adayın ardından gözler bu kez uluslararası sıralamalara çevrildi. Dünyanın farklı ülkelerinden kadınların yer aldığı ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan listede, en güzel kadınlara sahip ülkeler açıklandı. Listenin en çok konuşulan ülkesi ise Türkiye oldu.

20 – Bulgaristan

19 – Hollanda

18 – Pakistan