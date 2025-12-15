Trend
Galeri
Trend Yaşam
Taç için yarışacaklar! Miss Turkey’de ilk 20’ye kalan isimler belli oldu: İşte o güzeller...
Taç için yarışacaklar! Miss Turkey’de ilk 20’ye kalan isimler belli oldu: İşte o güzeller...
Miss Turkey'de büyük heyecan başladı. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya'dan oluşan jüri üyeleri karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 15.12.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:40