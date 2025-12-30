Takip İstanbul filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Takip İstanbul konusu ve oyuncu kadrosu

Takip: İstanbul filmi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yeniden gündemde. Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'un oturduğu, başrolünde Liam Neeson'un yer aldığı yapım bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'da yapılan filmde, kaçırılan eşini kurtarmak için kızının da desteğini alan Bryan Mills'in nefes kesen mücadelesi anlatılıyor. 2012'de vizyona giren film, dünya genelinde 376 milyon dolarlık gişe başarısı yakalamıştır. Filmle ilgili çekim yerleri, konusu ve oyuncuları merak ediliyor.