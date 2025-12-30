Trend Galeri Trend Yaşam Takip İstanbul filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Takip İstanbul konusu ve oyuncu kadrosu

Takip: İstanbul filmi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yeniden gündemde. Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'un oturduğu, başrolünde Liam Neeson'un yer aldığı yapım bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'da yapılan filmde, kaçırılan eşini kurtarmak için kızının da desteğini alan Bryan Mills'in nefes kesen mücadelesi anlatılıyor. 2012'de vizyona giren film, dünya genelinde 376 milyon dolarlık gişe başarısı yakalamıştır. Filmle ilgili çekim yerleri, konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 18:09
Takip: İstanbul filmi, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace'in başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Olivier Megaton yer alıyor. Filmde, emekli CIA ajanı Bryan Mills'in kaçırılan eşini kurtarmak için verdiği amansız mücadele ekranlara taşınıyor.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ KONUSU

Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedžija), oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder. Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder.

Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır. Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ KONUSU NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde İrlanda'lı aktör Liam Neeson'un yer aldığı Takip: İstanbul filminin büyük bir kısmı İstanbul'da çekilmiştir. Filmde bazı önemli sahneler Balat, Kadıköy ve Haydarpaşa'da çekilmiştir.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson - Bryan Mills

Maggie Grace - Kim Mills

Famke Janssen - Lenore "Lennie" Mills-St. John

Rade Šerbedžija - Murad Hoca

Leland Orser - Sam Gilroy

Jon Gries - Mark Casey


Luke Grimes - Jamie Conrad