Trend Galeri Trend Yaşam 18 asırlık sır Türkiye'de çözüldü! Roma döneminden kalma 'gizemli kutu' röntgene girdi: Say say bitmedi, tam 495 tane...

Side Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bulunan 1800 yıllık Roma kumbarası, arkeoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Kırılmadan günümüze ulaşan nadir eseri önce KBB doktoru inceledi, ardından röntgen filmi çekildi, içinden çıkanlar büyük şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 11:55
TAM 1800 YILDIR KİMSE DOKUNMADI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Side Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Hürriyet'in haberine göre kazı ekibi, toprağın altında bozulmadan kalmış bir Roma dönemi kumbarasına rastladı. Ancak bu sıradan bir buluş değildi; kumbara tam 18 yüzyıldır kırılmadan günümüze ulaşmıştı!

HASTANE FİŞİ KESTİRİP SIRAYA GİRDİLER

Kumbaranın içindeki gizemi çözmek isteyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve ekibi, ilginç bir yönteme başvurdu. Eseri hemen bir hastaneye götüren ekip, tıpkı bir hasta gibi giriş yaptırdı. Önce KBB (Kulak-Burun-Boğaz) doktoru, kulağa bakılan minik kameralarla kumbaranın içine baktı. Görüntü netleşince herkesin nefesi kesildi: İçi tamamen parayla doluydu!

RÖNTGENDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: SAY SAY BİTMEDİ!

Kamera görüntülerinin ardından bu kez röntgen sırasına girildi. Çekilen röntgen filmlerinde kumbaranın ağzına kadar sikkelerle dolu olduğu kesinleşti. Müze restoratörleri hemen devreye girdi. Kimyasal solüsyonlarda bekletilen kumbara, büyük bir titizlikle incelemeye alındı.

DİŞÇİ ALETLERİYLE TEK TEK ÇIKARILDI

Kumbaraya zarar vermemek için yüzyıllar önce paraların atıldığı o daracık boşluk kullanıldı. Cımbızlarla tam 495 adet gümüş sikke tek tek dışarı çıkarıldı. Her bir sikkenin üzerinde dönemin Roma İmparatoru ve İmparatoriçelerinin portreleri yer alıyordu.

PENDİK'TEKİ 8 BİN YILLIK SIR DA BÖYLE KEŞFEDİLMİŞTİ!

Pendik'te belediye tarafından düzenlenen "Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu", 10-11 Nisan tarihlerinde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde bilim dünyasını bir araya getirdi. İstanbul'un en eski yerleşim alanlarından biri olan Pendik'in binlerce yıllık geçmişi, arkeolojik keşiflerden Osmanlı dönemine, Milli Mücadele yıllarından modern şehircilik sürecine kadar geniş bir perspektifle ele alındı.

Sempozyumda yapılan sunumlarda, Pendik'in tarihi gelişimi ve Anadolu'daki yerleşim modelleri masaya yatırılırken, özellikle bölgenin tarım ve yaşam kültürüne ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Bu kapsamda konuşan Prof. Dr. Celal Özdoğan Pendik'in tarihine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özdoğan, Göbeklitepe ile Fırat ve Dicle havzasından gelen toplulukların Pendik'e ulaşarak yerel halkla kaynaştığını ve bu etkileşimin çatışma yerine yeni bir yaşam modelinin oluşmasına zemin hazırladığını ifade etti. Tarımın, bölgede mevcut olan balıkçılık ve toplayıcılıkla birleşmesiyle Anadolu'daki diğer örneklerden farklı bir ekonomik ve kültürel yapının ortaya çıktığını vurguladı.

"GÖBEKLİTEPE'DEN PENDİK'E UZANAN BARIŞÇIL BULUŞMA: YENİ BİR YAŞAM MODELİ DOĞDU"
Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Celal Özdoğan, "Göbeklitepe bölgesinden, Fırat ve Dicle havzasından gelen bir grup, zamanla Pendik'e ulaşıyor. Burada yaşayan yerel toplulukla kaynaşıyorlar ve aralarında herhangi bir çatışma yaşanmıyor. Aksine, bu buluşma yeni bir yaşam biçiminin başlangıcını oluşturuyor. Göbeklitepe çevresinden gelenler tarımı beraberlerinde getirirken, Pendik'te zaten balıkçılık ve bitki toplayıcılığıyla geçinen bir topluluk bulunuyor. Bu iki grubun birleşmesiyle ortaya çıkan topluluk, Anadolu'daki diğer örneklerden farklı bir model sergiliyor" dedi.

DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN KÜLTÜR: FİKİRTEPE KÜLTÜRÜNÜN TEMELLERİ PENDİK'TE ATILDI
Celal Özdoğan konuşmasının devamında, "Pendik'in zengin doğası, ormanları ve denizi bu yeni yaşam biçimini destekliyor. Tarımla birlikte buğday, arpa ve çavdar gibi ürünler yetiştirilmeye başlanırken; koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanlar da bölgeye getiriliyor. Bunun yanında balıkçılık, deniz kabuğu toplayıcılığı, avcılık ve yemiş toplayıcılığı da devam ediyor. "

"Böylece karma bir ekonomik yapı gelişiyor.Bu model, Pendik'te uzun süre varlığını sürdürerek bölgenin kimliğinin bir parçası haline geliyor. İlk kez bu bölgede tanımlandığı için de literatürde 'Fikirtepe Kültürü' olarak adlandırılıyor. Bu kültüre dair pek çok bilgi, özellikle Pendik Höyüğü ve demiryolu çevresinde yapılan çalışmalardan elde ediliyor. Tüm bu değerli keşifler korunarak Pendik'e kazandırılması ve sergilenmesi, bölgenin tarihine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"PENDİK'İN TARİHİYLE İLGİLİ TARTIŞMALARA NETLİK KAZANDIRACAĞIZ"
Pendik'in tarihi geçmişi üzerine yapılan tartışmaların bu sempozyumla bilimsel bir zemine oturduğunu vurgulayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Pendik, tarihi itibarıyla bugüne kadar hep çeşitli tartışmalara konu olmuş bir ilçemizdir. Söyleşilerde ve akademik çalışmalarda şüphelerin olduğu noktalar vardı. "

"Bugün başlattığımız bu sempozyumla birlikte, hem kıymetli hocalarımızdan hem de yeni araştırmalardan elde edilen bilgilerle Pendik'in tarihine dair sürece netlik kazandırmış olacağız."

"İlk çağlardaki binlerce yıl önceki yerleşimlerden bugünün modern yönetim anlayışına kadar uzanan bu süreci bütünleştirip geleceğe aktarmayı hedefliyoruz. Bu çalışmayı ilçemiz adına bir özlem olarak görüyordum, katkı sunan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.