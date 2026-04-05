Tam 3 kıtada 64 ülke! İşte bir zamanlar Osmanlı toprağı olan o devletler: Haritaya bakınca inanamayacaksınız!

Tarihin en kudretli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyılın başlarında dağılmasıyla birlikte, üç kıtaya yayılan geniş coğrafyada çok sayıda bağımsız devlet kuruldu. Balkan dağlarından Orta Doğu çöllerine, Kuzey Afrika kıyılarından Kafkasya'nın sarp yamaçlarına kadar uzanan bu topraklar, bugün bile Osmanlı'nın kültürel, mimari ve siyasi mirasını damarlarında hissetmeye devam ediyor.