Tam 35 gündür hapşırıyordu… Benazir Aydın’dan haber var!

Türkiye'nin konuştuğu olay Batman'da 18 Eylül'de yaşandı. Benazir Aydın, 18 Eylül'de hapşırma nöbeti geçirmeye başladı. Yemek yiyemez su bile içemez hale gelen Aydın hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan Aydın, ileri tetkik ve tedavi için 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne yollandı. Edinilen bilgilere göre, Benazir Aydın'ın sevk edildiği günden bu yana Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar tarafından tedavisi yapıldı. 20 gündür tedavi altında tutulan Aydın'a, trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu gerekçesiyle 4 kere sinir blokajı tedavisi uygulandı. Uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde sağlık durumu iyiye giden ve 35 gün sonra sağlığına kavuşan Aydın'ın yarın taburcu edileceği ifade edildi.