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Tam 35 gündür hapşırıyordu… Benazir Aydın’dan haber var!

Batman'da yaşayan Benazir Aydın 18 Eylül'de hapşırma nöbeti geçirdi. O günden beri geçmek bilmeyen nöbet, genç kızı adeta canından bezdirdi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Benazir Aydın'dan güzel haber geldi…

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:30
Tam 35 gündür hapşırıyordu… Benazir Aydın’dan haber var!

Türkiye'nin konuştuğu olay Batman'da 18 Eylül'de yaşandı. Benazir Aydın, 18 Eylül'de hapşırma nöbeti geçirmeye başladı.

Tam 35 gündür hapşırıyordu… Benazir Aydın’dan haber var!

Yemek yiyemez su bile içemez hale gelen Aydın hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan Aydın, ileri tetkik ve tedavi için 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne yollandı.

Tam 35 gündür hapşırıyordu… Benazir Aydın’dan haber var!

Edinilen bilgilere göre, Benazir Aydın'ın sevk edildiği günden bu yana Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar tarafından tedavisi yapıldı.

Tam 35 gündür hapşırıyordu… Benazir Aydın’dan haber var!

20 gündür tedavi altında tutulan Aydın'a, trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu gerekçesiyle 4 kere sinir blokajı tedavisi uygulandı.

Tam 35 gündür hapşırıyordu… Benazir Aydın’dan haber var!

Uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde sağlık durumu iyiye giden ve 35 gün sonra sağlığına kavuşan Aydın'ın yarın taburcu edileceği ifade edildi.

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