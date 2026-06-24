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Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…
Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…
Doğu Afrika bölgesinde bulunan ve 10 milyon insanın havzasında yaşadığı Tanganyika Gölü, dünyanın en uzun tatlı su gölü olmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Aynı zamanda 4 ülkeyi de birbirine bağlayan bu eşsiz göl, görenleri şoke ediyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 15:11