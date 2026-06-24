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Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Doğu Afrika bölgesinde bulunan ve 10 milyon insanın havzasında yaşadığı Tanganyika Gölü, dünyanın en uzun tatlı su gölü olmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Aynı zamanda 4 ülkeyi de birbirine bağlayan bu eşsiz göl, görenleri şoke ediyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 15:11
Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Tanzanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi ve Zambiya sınırlarından geçen Tanganyika Gölü, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın en uzun gölü ünvanını aldı.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Bu tescil, 9 ila 13 milyon yıllık geçmişe sahip gölün küresel hidrolojik ve ekolojik haritalardaki lider konumunu kesinleştirdi.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

TANGANYİKA GÖLÜ'NÜN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Gölün genişliği 16 ila 72 kilometre arasında değişiklik göstermektedir. Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci tatlı su rezervi olan Tanganyika, aynı zamanda yeryüzünün en eski ikinci gölü ünvanını da taşımaktadır.

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Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Tabanı deniz seviyesinin 662 metre altında bulunan bu su kütlesi, coğrafi olarak yüzeyinin deniz seviyesinden yüksek, tabanının ise alçakta olduğu "kriptodepresyon" alanı olarak sınıflandırılmaktadır.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Ayrıca Tanganyika Gölü; Kongo DC, Tanzanya, Zambiya ve Burundi ülkeleri arasında yer alarak bu 4 ülkeyi birbirine bağlar.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

REKOR DERİNLİK VEYA BİYOÇEŞİTLİLİK EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLİYOR?

Derinliği ortalama 570 metre olan göl, bazı noktalarda 1436 metreye ulaşarak Afrika'nın en derin, dünyanın ise ikinci en derin gölü özelliğini korumaktadır.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Havza, 500'ü yalnızca bu bölgeye özgü (endemik) olmak üzere toplamda 2 binden fazla canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Bölgedeki yerel nüfus için temel protein kaynağı sağlayan gölde, 250'den fazla çiklit balığı ile birlikte timsahlar ve su aygırları yaşamaktadır.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

TANZANYA'DAKİ ALKALİ SU KÜTLESİ

Tanzanya'nın kuzeyinde, Kenya sınırına yakın bir konumda yer alan Natron Gölü, yüksek alkali yapısı, sığlığı ve sıcaklığı ile bölgedeki diğer sıra dışı su kütlesini oluşturmaktadır.

Gölün yüksek sodyum karbonat içeren kimyasal yapısı, suların kıyısında ölen kuş ve yarasa gibi canlıların bedenlerinin doğal yollarla korunmasını ve kireçlenerek taşlaşmış bir görünüm kazanmasını sağlamaktadır.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

BURADAN GEÇENLER 4 ÜLKEYİ AYNI ANDA GÖREBİLİYOR! İŞTE DÜNYANIN EN İLGİNÇ KÖPRÜSÜ...

Zambezi Nehri'nin kalbinde yükselen ve dünya coğrafyasının en sıra dışı noktalarından birine imza atan Kazungula Köprüsü, hem mühendisliği hem de stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda siyasi bir çözüm mimarisi olan bu yapı, üzerinden geçenlere dünyada eşi benzeri olmayan bir imkan sunuyor: Tek bir noktadan dört farklı ülkeyi aynı anda görmek.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

DÜNYANIN TEK "DÖRTLÜ SINIR" KÖPRÜSÜ

Mayıs 2021'de kapılarını açan 923 metre uzunluğundaki Kazungula Köprüsü, temel olarak Zambiya ve Botsvana'yı birbirine bağlıyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Ancak yapıyı asıl ilginç kılan, her iki yanında Namibya ve Zimbabve sınırlarının bulunması. Dünyanın en kısa ikinci sınır hattı üzerinde yer alan köprüden geçen yolcular; Botsvana, Namibya, Zambiya ve Zimbabve topraklarını aynı karede görme şansına sahip oluyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Köprünün alışılmışın dışındaki kavisli tasarımı, estetik bir kaygıdan ziyade diplomatik bir zorunluluğun ürünü olarak ortaya çıktı. Komşu ülkeler Zimbabve ve Namibya'nın sınırlarını ihlal etmemek ve uzun sürecek diplomatik krizlerin önüne geçmek amacıyla inşa edilen köprü, yaklaşık 135 metrelik bir açıyla kavisli hale getirildi.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Bu tasarım sayesinde köprü, herhangi bir tartışmaya mahal vermeden "tarafsız bölgede" kalarak iki ana merkezi birbirine bağladı. Bölge ticareti, köprünün inşasından önce yıllarca güvenilir olmayan ve aksamalara yol açan feribot sistemine mahkum kalmıştı.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Hem karayolu hem de demiryolu geçişine imkan sağlayan bu yeni dev yapı, Afrika içi lojistiğe ve ticari akışa büyük bir ivme kazandırdı.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

HARİTALARDAKİ TEK "QUADRİPOİNT" NOKTASI

Zambezi Nehri'nin tam ortası, dünya literatüründe dört ülkenin birleştiği tek resmi nokta (quadripoint) olarak kabul ediliyor. Bazı uzmanlar bu noktanın teknik olarak iki ayrı üçlü sınırdan oluştuğunu iddia etse de Kazungula, "Dört Ülkenin Birleşme Noktası" unvanını gururla taşıyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Benzer yapılar ABD ve Kanada'da eyaletler arasında bulunsa da, ulusal düzeyde dört devleti birbirine bağlayan dünyadaki tek nokta olma özelliği burayı benzersiz kılıyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ

Chobe ve Zambezi nehirlerinin kucaklaştığı bu eşsiz nokta, sadece bir geçiş güzergahı değil, aynı zamanda turistler için dev bir seyir terası görevi görüyor. Özellikle gün batımında sunduğu manzara ile gezginlerin uğrak noktası olan Kazungula Köprüsü, bölgedeki tekne turlarının da en prestijli durağı haline gelmiş durumda.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

DÜNYANIN EN UZUN BİNASINDAN BİLE DAHA UZUN! BU KÖPRÜNÜN EŞİ BENZERİ YOK: BAKIN KAÇ METREYMİŞ...

Danjiang Köprüsü, Tamsui Nehri'nin denize döküldüğü noktada iki yakayı birbirine bağlıyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Yaklaşık olarak 920 metre uzunluğunda olan yapı, tek bir beton kule tarafından taşınan asimetrik kablo askılı sistemiyle öne çıkıyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Köprünün 200 metreyi aşan kulesi, yapının hem en dikkat çekici görsel unsuru hem de taşıyıcı sistemi olarak öne çıkıyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Ana açıklığın 450 metre olduğu belirtilirken, yapı araç trafiğinin yanında yaya ve bisiklet yollarını da kapsıyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Ayrıca ilerleyen süreçte hafif raylı sistem hattının da köprü üzerinden geçirilmesi planlanıyor.

Tam 4 ülkeyi birbirine bağlıyor! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi: İşte dünyanın en uzun gölü…

Köprünün tasarımında gün batımı manzarasını kapatmamasına da dikkat edildi.