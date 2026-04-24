Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

Sıcaklardan şikayet etmeden önce bir kez daha düşünün! Termometrelerin 50 dereceyi kabul ettiği, asfaltın eridiği ve yaşamın adeta durma noktasına geldiği o ülkeler açıklandı. Listenin başında yer alan ülke yıllık ortalama 30 dereceyle rekor kırarken, bir bölgede ölçülen 70.7 derecelik sıcaklık iklim dünyasını şaşkına çeviriyor. İşte adeta bir fırın gibi yanan dünyanın en sıcak ülkeleri ve rekor kıran o noktalar...

Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 16:57
Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

Dünyanın en sıcak ülkeleri, özellikle çöl ikliminin hakim olduğu Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, bu ülkelerde yıl boyunca yüksek sıcaklıklar yaşamın her alanını doğrudan etkiliyor. Yıllık ortalama sıcaklıkların 25-30 derece bandında olduğu bu ülkelerde, yaz aylarında termometreler 50°C'nin üzerine çıkabiliyor. Dünyanın en sıcak ülkeleri arasında öne çıkan yerler, coğrafi konumları ve çöl etkisiyle dikkat çekiyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

ZİRVEDE YER ALAN ÜLKE

Batı Afrika'da bulunan Mali, dünyanın en sıcak ülkesi olarak biliniyor. Yıllık ortalama sıcaklığı 28.8°C olan ülkede, özellikle Timbuktu bölgesinde sıcaklıklar 50°C'yi aşabiliyor. Sahra Çölü'nün etkisi Mali'de oldukça belirgin bir şekilde görülüyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

AŞIRI SICAKLIKLARIN ADRESİ

Mali'nin komşuları olan Burkina Faso ve Nijer, en sıcak ülkeler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Her iki ülkede de yıllık ortalama sıcaklık 28°C'nin üzerinde. Özellikle Nijer'in Agadez bölgesinde kavurucu sıcaklar yaşamı zorlaştırıyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

SAHRA'NIN KALBİNDE KAVURUCU SICAKLIK

Sahra Çölü'nün geniş bir bölümünü kapsayan Çad, yüksek sıcaklık ortalamalarıyla dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde adeta fırın etkisi yaratan hava koşulları, ülkeyi dünyanın en sıcak bölgelerinden biri haline getiriyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

ORTA DOĞU'NUN SICAK DEVLERİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, özellikle yaz aylarında 50°C'yi aşan sıcaklıklarıyla öne çıkıyor. Rub' al Khali Çölü gibi bölgeler, dünyanın en sıcak noktaları arasında gösteriliyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

ASYA'NIN SICAK ÜLKELERİ

Güney Asya'da yer alan Pakistan ve Hindistan, yüksek nüfus ve sıcak iklimin birleştiği ülkeler arasında bulunuyor. Yaz aylarında 50°C'ye yaklaşan sıcaklıklar, yaşam koşullarını oldukça zorlaştırabiliyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

TROPİKAL SICAKLIK

Karayipler'de yer alan Küba ve Güneydoğu Asya'daki Tayland, tropikal iklimin etkisiyle yıl boyu sıcak kalan ülkeler arasında. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığı daha da artırıyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

TUNUS VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ

Tunus gibi Sahra'ya yakın ülkelerde, özellikle Kebili bölgesinde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşabiliyor. Bu durum, Kuzey Afrika'yı en sıcak bölgelerden biri haline getiriyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

SICAKLIK REKORLARI KIRAN YERLER

Dünyanın en sıcak ülkeleri kadar, bazı bölgeler de kırdıkları rekorlarla dikkat çekiyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

DEATH VALLEY (ABD)

Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi (Death Valley), 56.7 derecelik hava sıcaklığı rekoruyla "dünyanın en sıcak yeri" unvanını resmi olarak taşımaya devam ediyor.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

LUT ÇÖLÜ (İRAN)

NASA verilerine göre Lut Çölü'nde yüzey sıcaklığı 70.7°C'ye kadar ulaşarak dünyanın en sıcak noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

EL AZİZİA (LİBYA) VE KEBİLİ (TUNUS)

Geçmişte ölçülen yüksek sıcaklık değerleriyle dikkat çeken bu bölgeler, uzun süre rekor sıcaklıklar ile anıldı.

Tam 70.7 Derece Ölçüldü! Dünyanın En Sıcak Ülkeleri Belli Oldu: Meğer Yaşamak İmkansızmış...

SICAK İKLİMİN YAŞAM VE TURİZME ETKİSİ

Dünyanın en sıcak ülkeleri, turizm açısından büyük bir cazibe oluştururken, bu bölgelerde yaşamak her zaman kolay olmayabiliyor. Yüksek sıcaklıklar; günlük yaşamı zorlaştırıyor,tarım ve su kaynaklarını etkiliyor ve enerji tüketimini arttırıyor. Ancak buna rağmen, sıcak iklimler özellikle deniz turizmi ve egzotik tatil planları için büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör