Tarihin en büyük zengini belli oldu! Jeff Bezos'un serveti bile "çerez parası" kaldı: "Serveti ölçülemiyor"

Bugüne kadar bildiğiniz tüm "en zenginler" listesini hafızanızdan silin! Bugünün teknoloji devleri Elon Musk ve Jeff Bezos'un toplam serveti bile, bu gizemli ismin sahip olduğu gücün yanında sadece birer "çerez parası" kalıyor. Tarih kitaplarının tozlu sayfalarından çıkan öyle bir figür var ki, hac yolculuğu sırasında geçtiği şehirlerde bedava dağıttığı altınlar yüzünden koca bir imparatorluğun ekonomisini tek başına altüst etti. Modern dünyanın hayal gücünü zorlayan, tarihçilerin ise değerini hesaplamakta çaresiz kaldığı bu sınırsız zenginliğin gerçek sahibiyle tanışmaya hazır mısınız?

Giriş Tarihi: 07.04.2026 13:45 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 13:52
Günümüzde servet denilince akla ilk olarak teknoloji devleri Elon Musk veya Jeff Bezos gelse de, tarih sayfaları bu isimleri gölgede bırakacak bir "Altın Kralı"na ev sahipliği yaptı.

Modern dünyanın en zengin milyarderlerini bile birer "orta halli" gibi gösteren bu isim, 14. yüzyılda Mali İmparatorluğu'nu yöneten Mansa Musa'dan başkası değil.

Peki, tarihçilerin "servetini tarif etmek imkansız" dediği Mansa Musa kimdir ve bu akılalmaz zenginliğe nasıl ulaştı? İşte detaylar...

MANSA MUSA KİMDİR? BATI AFRİKA'NIN ALTIN İMPARATORU

1280 yılında doğan ve 1312 yılında tahta çıkan Mansa Musa, Batı Afrika'da hüküm süren Mali İmparatorluğu'nun sınırlarını Atlas Okyanusu'ndan Sahra Çölü'nün derinliklerine kadar genişletti. Musa'nın iktidarı döneminde Mali, dünyanın en büyük altın ve tuz üreticisi konumundaydı. O dönemde dünyada dolaşımda olan altının neredeyse yarısının Musa'nın topraklarından çıktığı tahmin ediliyor.

SERVETİ BUGÜN NE KADAR EDİYOR?

Ekonomistler ve tarihçiler, Mansa Musa'nın servetini modern para birimlerine uyarlamakta oldukça zorlanıyor. Ancak yapılan tahminler, kişisel servetinin 400 milyar doları çoktan aştığını gösteriyor. Bazı kaynaklar ise kontrol ettiği kaynakların bugünkü değerinin trilyon dolarlarla ölçülebileceğini belirtiyor.

EKONOMİLERİ ALTÜST EDEN HAC YOLCULUĞU

Mansa Musa'yı dünya çapında bir efsane haline getiren olay ise 1324 yılında gerçekleştirdiği destansı Mekke yolculuğuydu. Bu sadece dini bir ziyaret değil, aynı zamanda tarihin en büyük gövde gösterilerinden biriydi:

  • Devasa Konvoy: Yanında on binlerce asker, hizmetkâr ve yüzlerce deve taşıyan dev bir kervanla yola çıktı.
  • Altın Dağıtımı: Yol boyunca uğradığı şehirlerde, özellikle Kahire'de o kadar çok altın dağıttı ve harcadı ki, bölgedeki altının değeri düştü ve Mısır ekonomisi 10 yılı aşkın bir süre yüksek enflasyonla boğuştu.
  • Dünya Haritalarına Girdi: Bu yolculuk sonrası Mansa Musa, Avrupa haritalarında elinde dev bir altın külçesi tutan bir kral olarak tasvir edilmeye başlandı.

TARİHİN DİĞER DEV SERVETLERİ: MANSA MUSA İLE KİMLER YARIŞABİLİR?

Mansa Musa listenin başında yer alsa da, insanlık tarihi boyunca muazzam zenginliklere hükmetmiş diğer isimler de dikkat çekiyor:

Augustus Caesar - Roma İmparatorluğu - Kişisel servetinin bugün 4,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

John D. Rockefeller - Modern ABD (Petrol) - 19. yüzyılın sonunda bugünkü karşılığı 400 milyar dolarlık servete ulaştı.

Cengiz Han - Moğol İmparatorluğu - Muazzam topraklara sahipti ancak zenginliğini kişisel hazinesinde değil, ordusunda ve halkında tutuyordu.

GÜNÜMÜZÜN EN ZENGİNLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Dünya zenginler listesinin zirvesine bu yıl da güçlü bir imza atıldı. Yarım trilyon doları aşan servetiyle Elon Musk listenin en dikkat çeken ismi olurken, sıralamada önceki yıllara kıyasla yaşanan sürpriz değişimler da gözlerden kaçmadı. İşte servet dengelerinin yeniden kurulduğu dünyanın en zengin 10 ismi…

10 - STEVE BALLMER

Microsoft'un eski CEO'sunun net servetinin 144 milyar doları aştığı biliniyor.

9 - WARREN BUFFETT

Yatırım dünyasının en önemli insanlarından biri olarak gören Warren Buffett'in serveti 148.5 milyar doların üzerinde.

8 - JENSEN HUANG

153.7 milyar dolarlık servetiyle sekizinci sırada yer alıyor.

7 - BERNARD ARNAULT

189,3 milyar dolar servete sahip.

6- MARK ZUCKERBERG

223,2 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada bulunuyor.

5- SERGEY BRİN

Google'ın kurucularından Sergey Brin'in serveti 233 milyar doların üzerinde.

4- JEFF BEZOS

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos toplamda 235,1 milyar dolar servete sahip.

3- LARRY ELLİSON

Oracle'nin kurucusu Larry Ellison'un güncel serveti 236.7 milyar dolar.

2- LARRY PAGE

Google'nin kurucularından Larry Page 252.6 milyar dolar servetle ikinci sırada yer alıyor.

1- ELON MUSK

Listenin zirvesinde ise 677 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk yer alıyor.

