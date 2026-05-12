Tarihin En Zengin 10 İmparatorluğu Belli Oldu: Osmanlı Bakın Kaçıncı Sırada!

Mustafa Kemal Atatürk (Türk): Çökmüş bir imparatorluktan, çağdaş ve laik bir cumhuriyet kuran eşsiz bir vizyonerdir. Hem askeri dehası hem de gerçekleştirdiği hukuk, eğitim ve alfabe devrimleriyle bir milleti adeta küllerinden yeniden yaratmıştır. Mazlum milletler için bağımsızlığın en büyük sembolüdür.