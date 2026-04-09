Tarihin şok eden görüntüleri: Bu kareleri unutamayacaksınız!

Tarihin akışını değiştiren anlar bazen tek bir karede saklıdır. Bu görüntüler, tarihin en çarpıcı yüzünü ortaya koyuyor. İşte dünyayı sarsan, uzun süre konuşulan ve hafızalara kazınan o görüntüler…

Giriş Tarihi: 09.04.2026 12:06
Bazı anlar vardır ki üzerinden yıllar geçse bile etkisini kaybetmez. Çünkü o anlar sadece yaşanmaz, aynı zamanda kaydedilir. Bir fotoğraf karesi, kimi zaman bir savaşın acısını, kimi zaman bir felaketin büyüklüğünü ya da insanlığın dönüm noktalarını gözler önüne serer. Bu galeride, tarihe damga vuran ve görenleri derinden sarsan o görüntüleri bir araya getirdik.

1. Hiroşima'ya atılan atom bombası (1945)

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde atılan atom bombası, bir şehri saniyeler içinde yok etti. Mantar bulutu, insanlık tarihinin en karanlık sembollerinden biri haline geldi.

2. "Napalm Kızı" – Vietnam Savaşı (1972)

Yanmış bedenle yolda koşan küçük kızın fotoğrafı, savaşın siviller üzerindeki yıkımını tüm dünyaya gösterdi. Bu kare, savaş karşıtı hareketin sembollerinden biri oldu.

3. Berlin Duvarı'nın yıkılışı (1989)

Yıllarca Doğu ve Batı'yı ayıran duvarın yıkıldığı anlar, Soğuk Savaş'ın sona erişinin en güçlü görsellerinden biri olarak kayda geçti.

4. Titanic'in batışı (1912)

"Batmaz" denilen dev gemi, ilk seferinde buzdağına çarparak sulara gömüldü. Felaket sonrası çekilen fotoğraflar, trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.

5. Hindenburg faciası (1937)

Dev zeplinin iniş sırasında alev alarak yok olması, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler havacılık tarihinin en şok edici anlarından biri oldu.

6. 11 Eylül saldırıları (2001)

İkiz Kuleler'e çarpan uçaklar ve sonrasında yükselen dumanlar, milyonlarca insanın canlı izlediği bir trajediye dönüştü. Görüntüler hâlâ hafızalardan silinmiyor.

7. Çernobil faciası (1986)

Nükleer santraldeki patlama sonrası ortaya çıkan görüntüler, görünmeyen tehlikenin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Terk edilmiş şehirler adeta zamanın donduğu yerler gibi kaldı.

8. Ay'a ilk adım (1969)

İnsanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olan bu an, dünyaya canlı yayınlandı. Neil Armstrong'un Ay yüzeyindeki görüntüsü hâlâ büyüleyici.

9. Kent State Üniversitesi olayı (1970)

ABD'de savaş karşıtı protestolarda açılan ateş sonucu yaşananlar, fotoğraflarla tüm dünyaya yayıldı. Bir öğrencinin çığlığı, dönemin sembolü haline geldi.

10. Challenger uzay mekiği patlaması (1986)

Kalkıştan kısa süre sonra yaşanan patlama, canlı yayında milyonlar tarafından izlendi. Uzay yarışının en trajik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

11. "Tank Adam" – Tiananmen Meydanı (1989)

Tek başına tankların önünde duran bir adamın görüntüsü, bireysel direnişin en güçlü sembollerinden biri oldu.

12. Eyjafjallajökull yanardağı patlaması (2010)

İzlanda'daki yanardağdan yükselen dev kül bulutu, hava trafiğini durdurdu. Doğanın gücünü gösteren çarpıcı görüntüler tüm dünyayı etkiledi.

İŞTE TARİHİN EN GÜÇLÜ İMPARATORLUKLARI

Öte yandan, tarihe damga vuran en güçlü imparatorlukların listesi açıklandı. Askeri güçten ekonomik etkiye kadar pek çok kritere göre yeniden değerlendirilen listede Osmanlı Ordusu'nun sıralaması dikkat çekti.

15. BİZANS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 6. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Diplomasi, savunma mimarisi, ticaret yolları

Toprak Alanı: 3.5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa ve Asya'nın birleşim noktası.

14. JAPON İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl (1930'lar)

Güç Faktörleri: Askeri teknoloji, bölgesel genişleme

Toprak Alanı: 7 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Asya-Pasifik bölgesindeki etkisi.

13. ÇİN İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 2. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu, bilimsel buluşlar, merkezi yönetim

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Doğu Asya'nın yükselişi.

12. PORTEKİZ İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 15-16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik keşifleri, ticaret yolları

Toprak Alanı: 10 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk küresel ticaret ağı.

11. FRANSA (NAPOLYON İMPARATORLUĞU)

Zirve Dönemi: 19. Yüzyılın başı

Güç Faktörleri: Askeri deha, Avrupa'daki reformlar

Toprak Alanı: 2 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi.

10. TANG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 7. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu kontrolü, kültürel üstünlük, teknolojik yenilikler

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin kültürünün Altın Çağı.

9. İSPANYA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik üstünlüğü, koloniler, altın ticareti

Toprak Alanı: 13 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Amerika kıtasında derin izler bıraktı.

8. PERS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 5. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Merkezi yönetim, yol ağı, hoşgörü politikası

Toprak Alanı: 8 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk süper güç.

7. SOVYETLER BİRLİĞİ

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Askeri güç, ideolojik yayılma, sanayi üretimi

Toprak Alanı: 22 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biri.

6. QİNG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 18. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Ekonomik güç, nüfus üstünlüğü, geniş topraklar

Toprak Alanı: 14 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin'in son hanedanlığı, Asya'nın merkezi.

5. ABBASİLER

Zirve Dönemi: 9. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Bilim ve kültürde Altın Çağ, ticaret yolları kontrolü

Toprak Alanı: 11 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İslam medeniyetinin zirve dönemi.

4. ROMA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 27 - MS 476

Güç Faktörleri: Hukuk sistemi, askeri disiplin, mimari başarılar

Toprak Alanı: 5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Batı medeniyetinin temellerini attı.