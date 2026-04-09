Tarihin şok eden görüntüleri: Bu kareleri unutamayacaksınız!

Bazı anlar vardır ki üzerinden yıllar geçse bile etkisini kaybetmez. Çünkü o anlar sadece yaşanmaz, aynı zamanda kaydedilir. Bir fotoğraf karesi, kimi zaman bir savaşın acısını, kimi zaman bir felaketin büyüklüğünü ya da insanlığın dönüm noktalarını gözler önüne serer. Bu galeride, tarihe damga vuran ve görenleri derinden sarsan o görüntüleri bir araya getirdik. 1. Hiroşima'ya atılan atom bombası (1945) İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde atılan atom bombası, bir şehri saniyeler içinde yok etti. Mantar bulutu, insanlık tarihinin en karanlık sembollerinden biri haline geldi. 2. 'Napalm Kızı' – Vietnam Savaşı (1972) Yanmış bedenle yolda koşan küçük kızın fotoğrafı, savaşın siviller üzerindeki yıkımını tüm dünyaya gösterdi. Bu kare, savaş karşıtı hareketin sembollerinden biri oldu. 3. Berlin Duvarı'nın yıkılışı (1989) Yıllarca Doğu ve Batı'yı ayıran duvarın yıkıldığı anlar, Soğuk Savaş'ın sona erişinin en güçlü görsellerinden biri olarak kayda geçti. 4. Titanic'in batışı (1912) 'Batmaz' denilen dev gemi, ilk seferinde buzdağına çarparak sulara gömüldü. Felaket sonrası çekilen fotoğraflar, trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. 5. Hindenburg faciası (1937) Dev zeplinin iniş sırasında alev alarak yok olması, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler havacılık tarihinin en şok edici anlarından biri oldu. 6. 11 Eylül saldırıları (2001) İkiz Kuleler'e çarpan uçaklar ve sonrasında yükselen dumanlar, milyonlarca insanın canlı izlediği bir trajediye dönüştü. Görüntüler hâlâ hafızalardan silinmiyor. 7. Çernobil faciası (1986) Nükleer santraldeki patlama sonrası ortaya çıkan görüntüler, görünmeyen tehlikenin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Terk edilmiş şehirler adeta zamanın donduğu yerler gibi kaldı. 8. Ay'a ilk adım (1969) İnsanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olan bu an, dünyaya canlı yayınlandı. Neil Armstrong'un Ay yüzeyindeki görüntüsü hâlâ büyüleyici. 9. Kent State Üniversitesi olayı (1970) ABD'de savaş karşıtı protestolarda açılan ateş sonucu yaşananlar, fotoğraflarla tüm dünyaya yayıldı. Bir öğrencinin çığlığı, dönemin sembolü haline geldi. 10. Challenger uzay mekiği patlaması (1986) Kalkıştan kısa süre sonra yaşanan patlama, canlı yayında milyonlar tarafından izlendi. Uzay yarışının en trajik anlarından biri olarak kayıtlara geçti. 11. 'Tank Adam' – Tiananmen Meydanı (1989) Tek başına tankların önünde duran bir adamın görüntüsü, bireysel direnişin en güçlü sembollerinden biri oldu. 12. Eyjafjallajökull yanardağı patlaması (2010) İzlanda'daki yanardağdan yükselen dev kül bulutu, hava trafiğini durdurdu. Doğanın gücünü gösteren çarpıcı görüntüler tüm dünyayı etkiledi. İŞTE TARİHİN EN GÜÇLÜ İMPARATORLUKLARI Öte yandan, tarihe damga vuran en güçlü imparatorlukların listesi açıklandı. Askeri güçten ekonomik etkiye kadar pek çok kritere göre yeniden değerlendirilen listede Osmanlı Ordusu'nun sıralaması dikkat çekti. 15. BİZANS İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 6. Yüzyıl Güç Faktörleri: Diplomasi, savunma mimarisi, ticaret yolları Toprak Alanı: 3.5 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Avrupa ve Asya'nın birleşim noktası. 14. JAPON İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl (1930'lar) Güç Faktörleri: Askeri teknoloji, bölgesel genişleme Toprak Alanı: 7 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Asya-Pasifik bölgesindeki etkisi. 13. ÇİN İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 2. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Güç Faktörleri: İpek Yolu, bilimsel buluşlar, merkezi yönetim Toprak Alanı: 6 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Doğu Asya'nın yükselişi. 12. PORTEKİZ İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 15-16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Denizcilik keşifleri, ticaret yolları Toprak Alanı: 10 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İlk küresel ticaret ağı. 11. FRANSA (NAPOLYON İMPARATORLUĞU) Zirve Dönemi: 19. Yüzyılın başı Güç Faktörleri: Askeri deha, Avrupa'daki reformlar Toprak Alanı: 2 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi. 10. TANG HANEDANLIĞI Zirve Dönemi: 7. Yüzyıl Güç Faktörleri: İpek Yolu kontrolü, kültürel üstünlük, teknolojik yenilikler Toprak Alanı: 6 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Çin kültürünün Altın Çağı. 9. İSPANYA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Denizcilik üstünlüğü, koloniler, altın ticareti Toprak Alanı: 13 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Amerika kıtasında derin izler bıraktı. 8. PERS İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 5. Yüzyıl Güç Faktörleri: Merkezi yönetim, yol ağı, hoşgörü politikası Toprak Alanı: 8 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İlk süper güç. 7. SOVYETLER BİRLİĞİ Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl Güç Faktörleri: Askeri güç, ideolojik yayılma, sanayi üretimi Toprak Alanı: 22 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biri. 6. QİNG HANEDANLIĞI Zirve Dönemi: 18. Yüzyıl Güç Faktörleri: Ekonomik güç, nüfus üstünlüğü, geniş topraklar Toprak Alanı: 14 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Çin'in son hanedanlığı, Asya'nın merkezi. 5. ABBASİLER Zirve Dönemi: 9. Yüzyıl Güç Faktörleri: Bilim ve kültürde Altın Çağ, ticaret yolları kontrolü Toprak Alanı: 11 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İslam medeniyetinin zirve dönemi. 4. ROMA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 27 - MS 476 Güç Faktörleri: Hukuk sistemi, askeri disiplin, mimari başarılar Toprak Alanı: 5 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Batı medeniyetinin temellerini attı. 3. MOĞOL İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 13. Yüzyıl Güç Faktörleri: Askeri strateji, hızlı fetihler, Avrasya'daki kültürel entegrasyon Toprak Alanı: 24 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en geniş kara imparatorluğu. 2. BRİTANYA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 19. Yüzyıl Güç Faktörleri: Sanayi devrimi, küresel ticaret ağları, denizcilik üstünlüğü Toprak Alanı: 35 milyon km² (dünyanın dörtte biri) Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en büyük imparatorluğu, bilim ve teknolojide öncü. 1. OSMANLI İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Stratejik konum, askeri başarılar, kültürel çeşitlilik Toprak Alanı: 5.2 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Üç kıtayı birleştiren köprü. İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI Savunma bütçesi, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi kriterler üzerinden hazırlanan dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı. İŞTE O LİSTE Madagaskar Eritre Kongo Cumhuriyeti Botsvana Moritanya Dominik Cumhuriyeti Senegal Nepal Karadağ El Salvador Burkina Faso Honduras Fildişi Sahili Guatemala Mali Kırgızistan Laos Estonya Tacikistan Zambiya Gana Zimbabve Kuzey Makedonya Güney Sudan Uganda Lübnan Namibya Lüksemburg Afganistan Nijer Romanya Etiyopya Çekya BAE Macaristan Angola Kazakistan Özbekistan Fas Azerbaycan Belçika Bulgaristan Sırbistan Suriye Ekvador Demokratik Kongo Küba Avusturya Sri Lanka Belarus İsveç Kanada Singapur Yunanistan Nijerya Meksika Arjantin Kuzey Kore Bangladeş Hollanda Myanmar Norveç Portekiz Güney Afrika Filipinler Malezya Irak İsviçre Danimarka Kolombiya Şili Finlandiya Peru Venezuela Brezilya Pakistan Endonezya Almanya İsrail İran İspanya Avustralya Mısır Ukrayna Polonya Tayvan Vietnam Suudi Arabistan Tayland Cezayir 10 - İTALYA 9 - TÜRKİYE 8 - JAPONYA 7 - FRANSA 6 - BİRLEŞİK KRALLIK 5 - GÜNEY KORE 4 - HİNDİSTAN 3 - ÇİN 2 - RUSYA 1- ABD