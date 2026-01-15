Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi aktüel indirimleri başlıyor! ✨ Tarım Kredi 19 Ocak'a kadar geçerli: deterjanlar,çay,somon...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni haftaya özel indirimli ürünler açıklandı. 13–19 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu hafta raflarda; temizlik ürünlerinden temel gıdaya, içecek çeşitlerinden atıştırmalıklara kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar öne çıkıyor.Uygun fiyatlı ürünler sınırlı süreyle satışta olurken, stoklarla sınırlı seçenekler de bulunuyor.İşte Tarım Kredi 13–19 Ocak yeni hafta indirimleri ve kaçırılmayacak fırsat ürünleri listesi…

Giriş Tarihi: 15.01.2026 12:30