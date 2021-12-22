Tarkan filmi gerçek oldu! Mucize bebeği onlar kurtardı

Chattisgarh eyaletindeki yerel halk, bir ağlama sesi üzerine tarlada yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebeği bulanlar, yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler bebeğin, göbek kordonunun bile kesilmemiş olduğunu fark etti. Hastanede kontrol edilen bebek, yetkililere teslim edildi.

Yerel bölge halkı ise bazı köpeklerin çok acımasız olduğunu ve Aralık ayı soğuğunda bebeğin hayatta kalmasının bir 'mucize' olduğunu söyledi.

Aslında olay mucize değil, şefkatli yavru köpeklerden kaynaklanıyordu. Tarlada bebeği bulan yavru köpeklerin, bebeğe sarılarak gece boyunca sıcak tuttukları tespit edildi. Sabah bebeği bulanlar, etrafı yavru köpeklerle çevrili bir bebek manzarasıyla karşılaştı.