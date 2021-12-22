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Tarkan filmi gerçek oldu! Mucize bebeği onlar kurtardı

Hindistan'da yerel halk, sabah vakti tarlada yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebeğin kurtaranların ise yavru köpekler olduğu ortaya çıktı. Gece boyunca sıcak tutulan mucize bebek, akıllara kurtlar tarafından kurtarılıp büyütülen film karakteri Tarkan'ı getirdi.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:49
Tarkan filmi gerçek oldu! Mucize bebeği onlar kurtardı

Chattisgarh eyaletindeki yerel halk, bir ağlama sesi üzerine tarlada yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebeği bulanlar, yetkililere haber verdi.

Tarkan filmi gerçek oldu! Mucize bebeği onlar kurtardı

Olay yerine gelen ekipler bebeğin, göbek kordonunun bile kesilmemiş olduğunu fark etti. Hastanede kontrol edilen bebek, yetkililere teslim edildi.

Tarkan filmi gerçek oldu! Mucize bebeği onlar kurtardı

Yerel bölge halkı ise bazı köpeklerin çok acımasız olduğunu ve Aralık ayı soğuğunda bebeğin hayatta kalmasının bir 'mucize' olduğunu söyledi.

Tarkan filmi gerçek oldu! Mucize bebeği onlar kurtardı

Aslında olay mucize değil, şefkatli yavru köpeklerden kaynaklanıyordu. Tarlada bebeği bulan yavru köpeklerin, bebeğe sarılarak gece boyunca sıcak tuttukları tespit edildi. Sabah bebeği bulanlar, etrafı yavru köpeklerle çevrili bir bebek manzarasıyla karşılaştı.

Tarkan filmi gerçek oldu! Mucize bebeği onlar kurtardı

1969 yapımı olan Tarkan filminde efsanevi Altar'ın oğlu Tarkan'ın maceralarını anlatır.

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