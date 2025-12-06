Trend
Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz'de neler olacak?
TRT 1'in Cuma akşamları dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam (5 Aralık Cuma) yayınlanan 9. bölümüyle izleyicilerin tansiyonunu yükselten olaylara sahne oluyor. Sırlar ve kritik yolculukların merkezde olduğu 9. bölümün sona ermesiyle birlikte, gözler yeni haftada neler olacağını gösteren 10. bölüm fragmanına çevriliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.12.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 00:06