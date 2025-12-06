Trend
Galeri
Trend Yaşam
Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı: "Esme içerideydi!" TRT 1 Taşacak Bu Deniz fragmanı izle
Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı: "Esme içerideydi!" TRT 1 Taşacak Bu Deniz fragmanı izle
TRT 1'in Cuma akşamları dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam (5 Aralık Cuma) yayınlanan 9. bölümüyle izleyicilerin tansiyonunu yükselten olaylara sahne oluyor. Sırlar ve kritik yolculukların merkezde olduğu 9. bölümün sona ermesiyle birlikte, gözler yeni haftada neler olacağını gösteren 10. bölüm fragmanına çevriliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.12.2025 06:25