Trend Galeri Trend Yaşam Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı: "Esme içerideydi!" TRT 1 Taşacak Bu Deniz fragmanı izle

TRT 1'in Cuma akşamları dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam (5 Aralık Cuma) yayınlanan 9. bölümüyle izleyicilerin tansiyonunu yükselten olaylara sahne oluyor. Sırlar ve kritik yolculukların merkezde olduğu 9. bölümün sona ermesiyle birlikte, gözler yeni haftada neler olacağını gösteren 10. bölüm fragmanına çevriliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gerilim ve duygusal anların iç içe geçtiği Taşacak Bu Deniz, 9. bölümüyle izleyicilere yine duygu yüklü ve aksiyon dolu anlar yaşatıyor. Dizinin hayranları, 9. bölümün heyecan dolu finalinin ardından, karakterlerin yeni haftada hangi tehlikelerle karşılaşacağını gösteren Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, merak edilenler:

TAŞACAK BU DENİZ 9. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümü yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz/bolum

TAŞACAK BU DENİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=OAkTRfsHl3A

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Adil gerçekle yüzleşir. Esme ile ikisinin bir bebekleri olmuştur ve o şimdi mezardadır. Adil, yirmi yıl boyunca bu acıyı tek başına yaşayan Esme için kahrolur. Sevdalarını yaşayamayan iki âşık yaslarını birlikte yaşarlar. Hem yüzleşirler hem de ağlaşırlar.

Eleni Yunanistan'dan Amerika'ya gitmek üzereyken beklenmedik bir misafir kapısı çalar: Oruç! Adil ve Esme, Furtunalılara en büyük cezayı keserler; sürgün! Yirmi gün içinde Karadeniz'den defolup gideceklerdir. Zarife'nin bu sürgüne karşı bulduğu çare ise Eleni'nin dönüşüne bağlıdır. Madem Koçariler İso'ya Fadime'yi vermemişlerdir, öyleyse Oruç Eleni'yi alıp düşmanlığı bitirecektir.

Şerif ise Esme'yi tehdit eder. Koçarilerden bir can almak üzeredir. Şerif'in yaptıklarını öğrenince Adil'in gözü döner ve Furtunalıların konağını patlatır. Ancak, Esme'nin konakta olduğundan ve tam da o sırada Eleni'nin kızları olduğunu öğrendiğinden haberi yoktur.