TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: "Şerif seni yaktı!" Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı

Oruç'u ve İso'yu bu yolda, canlarıyla sınandıkları bir imtihana sokar. Fadime, İso'nun hayatı için abisine yalvarırken ilk kez duygularıyla yüzleşir. Birlikte eğlendiklerini fark etmeleri, ikisinin de duvarlarında çatlaklar oluşturmaya başlar. Oruç, mesleğini kaybetmenin ve yeni hayatıyla yüzleşmenin eşiğindeyken, Eleni'nin tüm varlığıyla onun yanında durmasıyla sarsılır. Bir yandan da Adil'le birlikte amcasını yönetimden indirmek için bir hamle yapar. Ancak Şerif'in Eleni'ye yaptığı teklif, ikisini de büyük bir şaşkınlığa sürükler.