Taşacak Bu Deniz 2. bölüm izle: "Bu kızın başına bir şey gelirse, Karadeniz olur boğarım sizi!" TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz izle

Ancak köyde barınmasına izin verilmeyen Eleni, yorgun düşüp hastalanır. Sahilde Eleni'yle karşılaşan Oruç, ona yardım eder ve Esme'ye emanet eder. Esme, tüm köyün tepkisine rağmen Eleni'yle "kızı gibi" ilgilenir. Öte yandan, nişan töreni sırasında Adil'in "kan hakkıyla" kendisine bırakılan araziyi geri almak için gelmesi, Esme ve Adil'i burun buruna getirir. Bu sırada Şerif, cezaevindeyken Eleni'nin ölüm emrini verir. Eleni ise kendisini bekleyen tehlikenin henüz farkında değildir.