Taşacak Bu Deniz 2. bölüm izle: "Bu kızın başına bir şey gelirse, Karadeniz olur boğarım sizi!" TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz izle
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.Ulaş Aslantepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte Taşacak Bu Deniz 2. bölümü izleme linki ve tüm detaylar
Giriş Tarihi: 17.10.2025 19:21