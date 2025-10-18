Trend
Taşacak Bu Deniz 2. bölümü yayınlandı: "Eleni'yi kim itti?" TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.Ulaş Aslantepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte Taşacak Bu Deniz 2. bölümü izleme linki ve tüm detaylar
Giriş Tarihi: 18.10.2025 07:10