Taşacak Bu Deniz 2. bölümü yayınlandı: "Eleni'yi kim itti?" TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.Ulaş Aslantepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte Taşacak Bu Deniz 2. bölümü izleme linki ve tüm detaylar

Giriş Tarihi: 18.10.2025 07:10
TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Taşacak Bu Deniz, 2. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Ulaş Aslantepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizide, karakterlerin gelişimleri ve sahneler dikkat çekiyor. İşte Taşacak Bu Deniz 2. bölümü izle linki

TAŞACAK BU DENİZ 2. BÖLÜM İZLE

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı ve iki düşman ailenin nefes kesen mücadelesini konu alan Taşacak Bu Deniz dizisi, 2.bölümüyle 17 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin ilk bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaza yapan Adil ve Eleni, ölüm kalım mücadelesi verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusunun tam ortasında kalır. Kurşunların arasında hayatta kalmaya çalışan ikilinin yardımına Esme yetişir. Adil, Eleni'ye saldıranların hesabını sormaya kararlıdır. Köyde "Yunan doktorla Koçari birlikte" dedikodusu büyürken, Oruç'un Sevcan'la nişan hazırlıkları da hız kazanır.

Ancak köyde barınmasına izin verilmeyen Eleni, yorgun düşüp hastalanır. Sahilde Eleni'yle karşılaşan Oruç, ona yardım eder ve Esme'ye emanet eder. Esme, tüm köyün tepkisine rağmen Eleni'yle "kızı gibi" ilgilenir. Öte yandan, nişan töreni sırasında Adil'in "kan hakkıyla" kendisine bırakılan araziyi geri almak için gelmesi, Esme ve Adil'i burun buruna getirir. Bu sırada Şerif, cezaevindeyken Eleni'nin ölüm emrini verir. Eleni ise kendisini bekleyen tehlikenin henüz farkında değildir.

