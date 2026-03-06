Trend
TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, 21. bölüm fragmanı ile yeniden gündeme geldi. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide, yeni bölümün ipuçları fragmanda izleyiciyle paylaşılıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 23:27