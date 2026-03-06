Trend Galeri Trend Yaşam TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, 21. bölüm fragmanı ile yeniden gündeme geldi. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide, yeni bölümün ipuçları fragmanda izleyiciyle paylaşılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.03.2026 23:27
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 21. bölüm öncesinde izleyicinin ilgisini korumaya devam ediyor. Önceki bölümlerde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından, yeni bölümde neler olacağı merak konusu olurken, 21. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından takip ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI

Taşacak Bu Deniz'in fragmanlarına aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Bu mücadele, Adil'in Oruç'la ve İso'yla ilişkisinin derinleşmesine yol açar. Esme ve Adil de bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakırlar. Birbirlerine sarılarak Eleni ve Fadime'yi kurtarmaya çalışırlar.

Eleni'nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç'a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir. Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar. İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar.

Ama Fadime'nin bir itirafı İso'yu deliye çevirir. Pikabın freninin kesildiğini anlayan Şerif ve Zarife, bunu Fadime'yi Furtuna Konağı'na getirmek ve Esme'yi konakta tutmak için kullanırlar.

Ancak Adil'in onlara büyük bir sürprizi vardır. Şerif Esme'nin peşine düşer. Esme ise Furtuna'nın sonunu getirecek depremi başlatır, her şeyi Gezep'e anlatır. Ama anlattığı tek kişi Gezep değildir.

