TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

Eleni'nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç'a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir. Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar. İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar.