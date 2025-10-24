Trend
TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz, üçüncü bölümün ardından dördüncü bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini koruyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair detaylar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı ve bu bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 24.10.2025 22:58