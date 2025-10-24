Trend Galeri Trend Yaşam TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz, üçüncü bölümün ardından dördüncü bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini koruyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair detaylar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı ve bu bölümde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 24.10.2025 22:58
TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, üçüncü bölümün ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdi izleyiciler, dizinin dördüncü bölüm fragmanını bekliyor. Yeni bölümde karakterlerin neler yaşayacağı merak konusu. Peki, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI

Taşacak Bu Deniz'in fragmanlarına aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eleni, uğradığı saldırı sonrası denize düşer. Onu kurtaran Oruç, Eleni'yi Esme'nin pansiyonuna getirir. Saldırganı göremeyen Eleni, kimseye güvenemez ve yalnızca Adil'i görmek ister.

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

Adil, Esme ve Eleni pansiyonda yeniden bir araya gelirken; Eleni'ye saldıranın kim olduğunu bulmak için harekete geçerler. Bu sırada Adil, Fadime'nin kaybolduğunu öğrenir.

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?

Zarife bir takas önerir: "Araziyi geri ver, kardeşini al!" Ancak bu pazarlık, Furtunalılar'ın bir kez daha "Koçari adaleti"yle karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Şerif Furtuna'nın beklenmedik dönüşü ise tüm dengeleri altüst eder.

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?
TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler yaşanacak?