Trend Galeri Trend Yaşam Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? TRT1 ile Taşacak Bu Deniz 20. bölüm tarihi

Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? TRT1 ile Taşacak Bu Deniz 20. bölüm tarihi

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, izleyicilerini merakta bıraktı. Cuma günleri ekrana gelen yapım, hikayesini kaldığı yerden devam ettirmeye hazırlanıyor. Yeni bölümde Eleni ve Fadime, karlar arasında donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu olay, Adil'in Oruç ve İso ile olan ilişkilerini daha da derinleştiriyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı ve dizide hangi sürprizler izleyiciyi bekliyor?

Giriş Tarihi: 04.03.2026 22:58