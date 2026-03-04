Trend Galeri Trend Yaşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, izleyicilerini merakta bıraktı. Cuma günleri ekrana gelen yapım, hikayesini kaldığı yerden devam ettirmeye hazırlanıyor. Yeni bölümde Eleni ve Fadime, karlar arasında donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu olay, Adil'in Oruç ve İso ile olan ilişkilerini daha da derinleştiriyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı ve dizide hangi sürprizler izleyiciyi bekliyor?

Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:32