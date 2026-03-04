Trend Galeri Trend Yaşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, izleyicilerini merakta bıraktı. Cuma günleri ekrana gelen yapım, hikayesini kaldığı yerden devam ettirmeye hazırlanıyor. Yeni bölümde Eleni ve Fadime, karlar arasında donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu olay, Adil'in Oruç ve İso ile olan ilişkilerini daha da derinleştiriyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı ve dizide hangi sürprizler izleyiciyi bekliyor?

Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:32
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan yeni bölümüyle izleyicilerini merakta bırakan TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu hafta ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 20. bölümde Eleni ve Fadime, karlar arasında hayatta kalma mücadelesi verirken, Adil'in Oruç ve İso ile ilişkileri beklenmedik bir şekilde derinleşiyor. Dizide yaşanacak bu gelişmeler, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Geçtiğimiz hafta ekranlarda olmayan TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, izleyicilerin merakını artırdı. Cuma günleri ekrana gelen dizi, hikayesini kaldığı yerden devam ettirmeye hazırlanıyor.

Taşacak Bu Deniz 20. yeni bölümüyle bu hafta 6 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Bu mücadele, Adil'in Oruç'la ve İso'yla ilişkisinin derinleşmesine yol açar. Esme ve Adil de bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakırlar. Birbirlerine sarılarak Eleni ve Fadime'yi kurtarmaya çalışırlar.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

Eleni'nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç'a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir. Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar. İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

Ama Fadime'nin bir itirafı İso'yu deliye çevirir. Pikabın freninin kesildiğini anlayan Şerif ve Zarife, bunu Fadime'yi Furtuna Konağı'na getirmek ve Esme'yi konakta tutmak için kullanırlar.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 20 bölümde neler olacak? Hikaye kaldığı yerden devam ediyor!

Ancak Adil'in onlara büyük bir sürprizi vardır. Şerif Esme'nin peşine düşer. Esme ise Furtuna'nın sonunu getirecek depremi başlatır, her şeyi Gezep'e anlatır. Ama anlattığı tek kişi Gezep değildir.