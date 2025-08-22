Taşıyıcı 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de!

Aksiyon ve hız tutkunlarının unutulmaz serilerinden biri olan Taşıyıcı 2, Jason Statham'ın ikonik karakteri Frank Martin'i bu kez Miami sokaklarına taşıyor. İlk filmin ardından heyecanı daha da yükselten yapım, nefes kesen araba sahneleri, aksiyon dolu dövüş koreografileri ve sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Louis Leterrier'in yönettiği film, gerilimi ve tempoyu bir an olsun düşürmeyerek serinin en dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor. İşte, Taşıyıcı 2 konusu ve oyuncuları: