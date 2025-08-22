Trend Galeri Trend Yaşam Taşıyıcı 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de!

Aksiyon ve hız tutkunlarının unutulmaz serilerinden biri olan Taşıyıcı 2, Jason Statham'ın ikonik karakteri Frank Martin'i bu kez Miami sokaklarına taşıyor. İlk filmin ardından heyecanı daha da yükselten yapım, nefes kesen araba sahneleri, aksiyon dolu dövüş koreografileri ve sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Louis Leterrier'in yönettiği film, gerilimi ve tempoyu bir an olsun düşürmeyerek serinin en dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor. İşte, Taşıyıcı 2 konusu ve oyuncuları:

Giriş Tarihi: 22.08.2025 17:31 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:32
2005 yapımı Taşıyıcı 2 (Transporter 2), başrolde Jason Statham'ın yer aldığı aksiyon serisinin ikinci filmi olarak beyaz perdeye geldi. Frank Martin, bu kez bir ailenin küçük çocuğunun güvenliğini sağlamak için göreve başlar; ancak uluslararası bir suç çetesinin devreye girmesiyle işler karmaşık bir hal alır. İşte, filme dair merak edilenler:

TAŞIYICI 2 KONUSU

Frank Martin, işinde en iyisidir. Özel Kuvvetler'de görevli bir Taşıyıcı olan Frank ziyadesi ile yoğun tempoda ve yüksek enerji ile geçen günlerine bir ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister. Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir.

Tekrar bir görev altına girmişti ve yeni bir macera kendisini beklemektedir. Taşıyıcı bir kez daha sahne alır. Ancak bu kez daha öncekinden de daha tehlikeli sularda hatta daha da yüksek bir performansla yüzmesi gerekmektedir.

TAŞIYICI 2 OYUNCULARI


Jason Statham Frank Martin
Alessandro Gassman Gianni
Amber Valletta Audrey Billings
Kate Nauta Lola
Matthew Modine Jeff Billings
Jason Flemyng Dimitri
Hunter Clary Jack Billings

