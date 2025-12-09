Trend Galeri Trend Yaşam Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

Gastronomi otoritelerinin yakından takip ettiği Taste Atlas, dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. Pek çok ülkenin lezzetlerinin yarıştığı listede Türkiye adeta gövde gösterisi yaptı! İşte listeye damga vuran 5 Türk tatlısı!

Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:47
Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

Dünya mutfaklarını mercek altına alan Taste Atlas, yılın en iyi tatlılarını bir kez daha belirledi. Lezzet rekabetinin üst düzeye çıktığı listede sürpriz sonuçlar dikkat çekti. Birbirinden iddialı tatlıların yer aldığı sıralamada Türkiye, güçlü bir performans sergiledi. Anadolu'nun köklü tarifleri, dünya mutfakları arasında öne çıkarak büyük beğeni topladı.

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

Uluslararası değerlendirmede tam 5 Türk tatlısı listeye girmeyi başararak adından söz ettirdi. İşte gastronomi otoritelerinin konuştuğu o tatlı şöleni…

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

50. Makroud el louse- CEZAYİR

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

49. Turrón de Doña Pepa- PERU

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

48. Yiaourti me meli- YUNANİSTAN

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

47. Chomchom- BANGLADEŞ

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

46. Papanași- ROMANYA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

45. Sfenj- FAS

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

44. Nonnevot- HOLLANDA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

43. Marcinek- POLONYA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

42. Gelato alla nocciola- İTALYA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

41. Valašskı frgál- ÇEK CUMHURİYETİ

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

40. Bask cheesecake- İSPANYA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

39. Klepon- EDNONEZYA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

38. Khanom khrok-TAYLAND

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

37. Fırın Sütlaç- TÜRKİYE

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

36. Nutella crêpes- FRANSA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

35. Karpatka- POLONYA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

34. Liège Waffle- BELÇİKA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

33. Melomakarona- YUNANİSTAN

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

32. Kulfi- HİNDİSTAN

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

31. Mousse de maracujá- BREZİLYA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

30. Frozen custard- AMERİKA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

29. Syrniki- RUSYA

Taste Atlas listesinde büyük gurur: Dünyanın en iyi tatlıları arasına 5 Türk lezzeti birden girdi!

28. Kunāfah- MISIR