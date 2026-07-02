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TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye'den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!
TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye'den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, dünya genelindeki en iyi acı biber türlerini oylarla belirledi. Gurmelerden ve lezzet tutkunlarından tam not alan listede, Peru'dan Meksika'ya uzanan binlerce yıllık acı kültürünün en seçkin örnekleri sıralandı. Listede Şanlıurfa'nın dünyaca ünlü tescilli lezzeti de kendine üst sıralarda yer bularak Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha kanıtladı. Acıseverlerin mutfağından eksik etmediği bu biberlerin özellikleri ve aldıkları puanlar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 07:08