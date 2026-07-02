TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

Mutfak kültürlerinin vazgeçilmez bir parçası olan ve yemeklere kattığı karakteristik tatlarla bilinen acı biberler, bu kez küresel bir gastronomi platformunun radarına takıldı. TasteAtlas kullanıcılarının değerlendirmeleriyle şekillenen "Dünyanın En İyi Acı Biberleri" listesi, acının derin bir aroma zenginliği olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye'nin gururu olan ve benzersiz kurutma yöntemiyle dikkat çeken o özel biberimiz ise kalitesini tescilledi.