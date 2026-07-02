Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye'den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye'den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, dünya genelindeki en iyi acı biber türlerini oylarla belirledi. Gurmelerden ve lezzet tutkunlarından tam not alan listede, Peru'dan Meksika'ya uzanan binlerce yıllık acı kültürünün en seçkin örnekleri sıralandı. Listede Şanlıurfa'nın dünyaca ünlü tescilli lezzeti de kendine üst sıralarda yer bularak Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha kanıtladı. Acıseverlerin mutfağından eksik etmediği bu biberlerin özellikleri ve aldıkları puanlar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 07:08
TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

Mutfak kültürlerinin vazgeçilmez bir parçası olan ve yemeklere kattığı karakteristik tatlarla bilinen acı biberler, bu kez küresel bir gastronomi platformunun radarına takıldı. TasteAtlas kullanıcılarının değerlendirmeleriyle şekillenen "Dünyanın En İyi Acı Biberleri" listesi, acının derin bir aroma zenginliği olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye'nin gururu olan ve benzersiz kurutma yöntemiyle dikkat çeken o özel biberimiz ise kalitesini tescilledi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

20. SPORT PEPPERS (ABD / MEKSİKA - 3.7 PUAN)

Kökeni Meksika olsa da özellikle Chicago usulü sosislilerin (Chicago-style hot dog) ve Amerikan Güney mutfağının vazgeçilmezi olan, sirke içinde salamura edilen hafif ekşi ve orta acılıkta yeşil biber.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

19. PİRİ PİRİ PEPPER (AFRİKA / PORTEKİZ - 3.7 PUAN)

Afrika kuş gözü acısı olarak da bilinen, 50.000 - 175.000 Scoville değerindeki bu küçük ve ateşli biber, sarımsak ve limonla birleşerek Portekiz'in meşhur tavuk marinasyon sosuna hayat veriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

18. HATCH GREEN CHİLES (ABD - 3.7 PUAN)

New Mexico'nun Hatch Vadisi'nde yetişen, topraksı ve hafif tatlı lezzetiyle bilinen özel bir bölge biberi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

17. CAYENNE PEPPER (FRANSIZ GUYANASI / DÜNYA - 3.8 PUAN)

Genellikle toz halinde kullanılan, 30.000 - 50.000 Scoville gücünde bir şifa deposu. Çorbalarda, pizzalarda ve sirke bazlı acı sosların neredeyse tümünde ana malzeme olarak kullanılır.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

16. JALAPEÑOS (MEKSİKA - 3.9 PUAN)

Dünyanın en popüler taze biberi. Kalın etli, parlak, taze ot ve çimen kokulu hafif acılığıyla turşularda ve pizzalarda küresel bir fenomene dönüştü.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

15. SCOTCH BONNET PEPPER (JAMAİKA - 3.9 PUAN)

Şekli İskoçların geleneksel şapkasına benzeyen, 100.000 - 350.000 Scoville değerine sahip aşırı acı bir Karayip efsanesi. Kiraz ve elma notaları barındıran aromasıyla jerk sosların kalbidir.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

14. BİRD'S EYE CHİLİES / PRİK KEE NOO (TAYLAND - 3.9 PUAN)

Güneydoğu Asya mutfağının küçük ama zehir gibi acı olan minik bombası. 50.000 - 100.000 Scoville gücüyle körilerde ve stir-fry tavalarda dikkatli kullanılması öneriliyor.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

13. POBLANO PEPPER (MEKSİKA - 3.9 PUAN)

Koyu yeşil renkli, oldukça hafif acılıkta (1.000 - 2.000 SHU) bir taze biber. Meksika'nın bağımsızlık gününde yapılan meşhur Chiles en nogada yemeğinin ana malzemesi. Kurutulmuş haline ise yukarıda bahsettiğimiz "Ancho" deniyor.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

12. PİMENT D'ESPELETTE (FRANSA - 4.0 PUAN)

Fransa'da el işçiliğiyle toplanan, çikolatalardan deniz ürünlerine kadar her şeye yakışan tatlı-acı gurme biberi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

11. MALAGUETA (BREZİLYA - 4.0 PUAN)

Cayenne biberinden iki kat daha acı olan, Brezilya ve Portekiz güveçlerinin vazgeçilmezi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

10. KASHMİRİ MİRCH (HİNDİSTAN - 4.0 PUAN)

Tandoori tavuğu ve köri yemeklerine o meşhur canlı kırmızı rengi veren, hafif ve meyvemsi bir biber.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

9. ANCHO CHİLE PEPPER (4.0 PUAN)

Poblano biberinin kurutulmuş hali olan bu kalp şeklindeki biber; kuru erik ve kuru üzümü andıran tatlı-tütsülü aromasıyla dikkat çekiyor.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

8. CHİLE DE ARBOL (4.0 PUAN)

Ağaç biberi olarak bilinen, parlak kırmızı rengi ve yüksek acısıyla soslara sert bir vuruş yapan Meksika klasiği.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

7. URFA BİBERİ / İSOT (TÜRKİYE - 4.1 PUAN)

Geleneksel yöntemlerle üretilen ve Şanlıurfa ile özdeşleşen bu özel biber, dünya listesinde 7. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Gündüz güneşte kurutulan, gece ise kendi yağıyla terlemesi için kumaşlara sarılan bu biber; tatlı, tuzlu, ekşi ve tütsülü aromaları aynı anda barındıran koyu mürdüm rengiyle dünya gurmelerini büyülemeyi başardı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

6. GUAJİLLO CHİLE (4.1 PUAN)

Mirasol biberinin kurutulmuş hali. Yeşil çay ve meyve notaları içeren hafif acısıyla soslar ve marinasyonlar için ideal.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

5. CHİPOTLE (4.1 PUAN)

Jalapeño biberinin tütsülenerek kurutulmuş hali olan bu lezzet, orta acılığı ve derin duman kokusuyla sosların vazgeçilmezi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

4. AJÍ PANCA (PERU - 4.3 PUAN)

Derin kırmızı rengiyle diğerlerine göre daha az acı olan bu biber, tütsülü ve dutsu (berry) tat profiliyle balık çorbalarının sırrı konumunda.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

3. AJÍ LİMO (PERU - 4.3 PUAN)

Narenciye ve limon otunu andıran aromasıyla özellikle deniz mahsullerinin ve meşhur ceviche yemeğinin tamamlayıcısı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

2. ROCOTO CHİLE (PERU - 4.4 PUAN)

And Dağları'nın bu tüylü yapraklı ve siyah çekirdekli efsanesi, dünyanın en acı biberlerinden biri olarak biliniyor. Etli dokusu ve meyvemsi aromasıyla ezme ve sosların vazgeçilmezi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Acı Biberini Açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listeye damga vurdu!

1. AJİ AMARİLLO (PERU - 4.6 PUAN)

Canlı turuncu rengi ve meyvemsi aromasıyla listenin bir numarası oldu. Çorbalardan soslara kadar Peru mutfağının temel direği olan bu biber, süt ürünleriyle mayalanarak enfes soslara dönüşüyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör