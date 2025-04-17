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Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları: Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Tarık Akan ve Filiz Akın'ı bir araya getiren Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları ile gündemde. Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alıyor. Romantik komedi türündeki film bu akşam televizyon ekranlarından takip edilecek. Peki; Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler:

Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:13
Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları: Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Tatlı Dillim konusu ve oyuncu kadrosu filmin televizyonda yayımlanması ardından gündeme geldi. Kemal Sunal'ın ilk sinema filmi olma özelliği taşıyan yapım Ferit ve Emine'nin hikayesini anlatıyor. Peki; 1972 yapımı Tatlı Dillim filmi nerede çekildi?

Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları: Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi?

TATLI DİLLİM KONUSU

Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlenmek ve kamp yapmak için takımı ile beraber Emine'nin bulunduğu köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçmektedir. İstanbul'da çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emine'den çok hoşlanır ve onun kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeye karar verirler. Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer ancak Ferit'in İstanbul'dan gelen arkadaşları işleri bozar.

Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları: Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'a ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit Emine ile evliliğini unutur. Emine bir süre bekledikten sonra İstanbul'a kocasını aramaya gider. Ancak acı gerçekler yüzüne vurur. Bunun üzerine Emine Ferit'e hayatının dersini vermek için kolları sıvar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın şeklinde Ferit'in karşısına yeniden çıkacak, ikiz kardeş Mine olarak Ferit'in kafasını karıştırmayı başaracaktır.

Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları: Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi?

TATLI DİLLİM OYUNCULARI

Filiz Akın - Mine / Emine
Tarık Akan - Ferit
Münir Özkul - Muhtar Hasan Amca
Zeki Alasya - Antrenör
Cemil Can Bıçakçı - Basketbolcu
Suphi Tekniker - Basketbolcu Suphi
Metin Akpınar - Metin Abi
Halit Akçatepe - Çoban
Suna Keskin - Jülide

Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları: Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi?

TATLI DİLLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen filmin sahneleri Bolu ve İstanbul'da çekildi.