Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları: Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Tarık Akan ve Filiz Akın'ı bir araya getiren Tatlı Dillim konusu ve oyuncuları ile gündemde. Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alıyor. Romantik komedi türündeki film bu akşam televizyon ekranlarından takip edilecek. Peki; Tatlı Dillim filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler:
Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:13