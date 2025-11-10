Trend Galeri Trend Yaşam TC kimlik numarasına göre TOKİ başvuru günleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak?

TC kimlik numarasına göre TOKİ başvuru günleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başlamak üzere. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını hedefleyen proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025'te başlayacak. Yoğunluk yaşanmaması için başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. TOKİ, ilk 5 gün boyunca başvuruların belirli T.C. kimlik numarası gruplarına açılacağını, sonrasında ise tüm vatandaşların başvurabileceğini açıkladı. Peki, T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olanlar ne zaman başvuru yapacak? İşte, T.C. kimlik numarasına göre TOKİ başvuru takvimi…