Trend Galeri Trend Yaşam TC kimlik numarasına göre TOKİ başvuru günleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başlamak üzere. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını hedefleyen proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025'te başlayacak. Yoğunluk yaşanmaması için başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. TOKİ, ilk 5 gün boyunca başvuruların belirli T.C. kimlik numarası gruplarına açılacağını, sonrasında ise tüm vatandaşların başvurabileceğini açıkladı. Peki, T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olanlar ne zaman başvuru yapacak? İşte, T.C. kimlik numarasına göre TOKİ başvuru takvimi…

Giriş Tarihi: 10.11.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 07:01
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası için başvuru süreci yaklaşıyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ

Yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyada olduğu gibi bu kampanyada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alımı uygulanacak.

Konu ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) geldi. Buna göre, kampanyanın ilk 5 gününde TCKN'nin son rakamına göre başvurular alınacak.

TC kimlik numarasının son rakamı;

''0'' olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde

''2'' olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde

''4'' olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde

''6'' olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde

''8'' olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.

Uygulama 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Ardından başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yüzde 10 peşinat 240 ay vade seçeneğiyle 81 ilde pek çok katılımcıya fırsat sağlayacak Yüzyılın Konut Projesinde başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankaları ve e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bedeli ise 5000 TL olacak.

Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

