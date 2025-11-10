Trend Galeri Trend Yaşam TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı. Dar ve orta gelirli ailelerin uygun şartlarda ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında başvuru süreci 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. Yoğunluğun önlenmesi için başvurular, kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. TOKİ, ilk beş gün boyunca başvuruların yalnızca belirli T.C. kimlik numarası sahiplerine açık olacağını, bu sürenin ardından ise tüm vatandaşların başvurusunun kabul edileceğini duyurdu. Peki, T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 veya 8 olanlar başvurularını ne zaman yapacak? İşte T.C. kimlik numarasına göre düzenlenen TOKİ başvuru takvimi…

Giriş Tarihi: 10.11.2025 11:12
TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşlar, uygun fiyat ve esnek ödeme seçenekleriyle kendi evlerinin sahibi olabilecek. Başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Ancak ilk gün başvurular herkese açık olmayacak; T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bir başvuru sırası uygulanacak. Özellikle son rakamı çift olan (0, 2, 4, 6, 8) vatandaşlar, hangi tarihte başvuru yapabileceklerini merak ediyor. İşte T.C. kimlik numarasına göre TOKİ başvuru takvimi ve detaylar…

TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası için başvuru süreci başladı.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ

Yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyada olduğu gibi bu kampanyada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alımı uygulanacak.

Konu ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) geldi. Buna göre, kampanyanın ilk 5 gününde TCKN'nin son rakamına göre başvurular alınacak.

TC kimlik numarasının son rakamı;

''0'' olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde

''2'' olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde

''4'' olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde

''6'' olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde

''8'' olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.

Uygulama 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Ardından başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.

TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yüzde 10 peşinat 240 ay vade seçeneğiyle 81 ilde pek çok katılımcıya fırsat sağlayacak Yüzyılın Konut Projesinde başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankaları ve e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bedeli ise 5000 TL olacak.

Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ