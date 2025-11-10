Trend Galeri Trend Yaşam TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı. Dar ve orta gelirli ailelerin uygun şartlarda ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında başvuru süreci 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. Yoğunluğun önlenmesi için başvurular, kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. TOKİ, ilk beş gün boyunca başvuruların yalnızca belirli T.C. kimlik numarası sahiplerine açık olacağını, bu sürenin ardından ise tüm vatandaşların başvurusunun kabul edileceğini duyurdu. Peki, T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 veya 8 olanlar başvurularını ne zaman yapacak? İşte T.C. kimlik numarasına göre düzenlenen TOKİ başvuru takvimi…