Trend Galeri Trend Yaşam T.C. Kimlik Son Numarası 0, 2, 4, 6, 8 Olanlar Dikkat! TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde başvurular için geri sayım başladı. Yoğun katılım beklentisi nedeniyle, başvuruların sağlıklı yürütülmesi için kritik bir karar alındı: Başvurular ilk 5 gün, T.C. Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamına göre alınacak. Peki, TCKN'nin son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar hangi gün başvurularını yapabilecek, konut başvurusu nasıl yapılır? İşte, gün gün TOKİ başvuru takvimi 2025:

Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:48
Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başlıyor. Ancak ilk gün her vatandaşın işlem yapması mümkün olmayacak. Belirlenen bu zorunlu sıralama, özellikle TCKN'si çift rakamla (0, 2, 4, 6, 8) biten vatandaşlar için hangi gün sisteme giriş yapmaları gerektiğini netleştirdi. İşte, TOKİ başvuru tarihleri ve şartları:

TCKN SON RAKAMINA GÖRE TOKİ BAŞVURU TAKVİMİ

TOKİ tarafından yapılan resmî duyuruya göre, 10 Kasım'da başlayacak başvuruların ilk 5 gününde (14 Kasım'a kadar), başvuru yapacak vatandaşların T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine bakılacak:

Başvuru Günü Tarih TCKN Son Rakamı
1. Gün 10 Kasım 2025 (Pazartesi) 0
2. Gün 11 Kasım 2025 (Salı) 2
3. Gün 12 Kasım 2025 (Çarşamba) 4
4. Gün 13 Kasım 2025 (Perşembe) 6
5. Gün 14 Kasım 2025 (Cuma) 8
Genel Başvuru 15 Kasım - 19 Aralık 2025 Tüm Vatandaşlar
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025

15 Kasım 2025 tarihinden itibaren bu uygulama son bulacak ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar tüm vatandaşlar TCKN'sine bakılmaksızın başvurularını yapabilecekler.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yüzde 10 peşinat 240 ay vade seçeneğiyle 81 ilde pek çok katılımcıya fırsat sağlayacak Yüzyılın Konut Projesinde başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankaları ve e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bedeli ise 5000 TL olacak.

Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ