TCMB FAİZ TOPLANTISI TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti nasıl?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. 2026 yılının üçüncü kritik faiz kararı yaklaşırken ekonomi çevrelerinde beklentiler ve analizler yoğunlaşmış durumda. Nisan ayı faiz oranlarına yönelik tahminler ve Merkez Bankası'nın toplantı takvimi yatırımcılar ve finans uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 18:44
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan 2026 toplantısı yaklaştıkça piyasaların odağı yeni faiz kararına yöneldi. Finans çevreleri, açıklanacak kararın ekonomik göstergeler ve piyasa hareketleri üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Merkez Bankası tarafından belirlenen kritik tarih, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir dikkatle izleniyor.

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı toplantı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yapılacak. Kurulun alacağı faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te resmi olarak ilan edilecek.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE SEYRETMİŞTİ?

Mart ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında, Merkez Bankası politika faizini %37,00 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Kurul, ekonomideki fiyat istikrarını desteklemek ve enflasyonla mücadele kapsamında mevcut sıkı para politikası yaklaşımını sürdürmeye devam edeceğini duyurmuştu.

2026 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

2026 yılı boyunca Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyecek olan Merkez Bankası toplantılarının tarihleri açıklandı. İşte yılın geri kalanındaki toplantı takvimi:

  • Nisan 22 Nisan 2026
  • Haziran 11 Haziran 2026
  • Temmuz 23 Temmuz 2026
  • Eylül 10 Eylül 2026
  • Ekim 22 Ekim 2026
  • Aralık 10 Aralık 2026
