TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2026: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti nasıl?: :

Finans piyasalarının gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Yılın üçüncü önemli faiz kararı öncesinde, ekonomistler ve yatırımcılar farklı senaryoları değerlendirmeye başladı. Faiz oranlarında olası değişikliklere ilişkin beklentiler giderek netleşirken, toplantı tarihi ve alınacak kararlar piyasa aktörleri tarafından dikkatle izleniyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 10:02
Nisan 2026'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı, ekonomi gündeminin merkezine yerleşti. Faiz kararına ilişkin beklentiler piyasada hareketliliği artırırken, finansal çevreler olası adımların etkilerini şimdiden değerlendirmeye başladı. Yatırımcılar ve analistler, Merkez Bankası'nın açıklayacağı kararın ekonomik yönelimler üzerindeki sonuçlarını dikkatle takip ediyor.

NİSAN 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı toplantı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kritik faiz kararının ise aynı gün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE SEYRETMİŞTİ?

Mart ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında, Merkez Bankası politika faizini %37,00 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Kurul, ekonomideki fiyat istikrarını desteklemek ve enflasyonla mücadele kapsamında mevcut sıkı para politikası yaklaşımını sürdürmeye devam edeceğini duyurmuştu.

2026 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

2026 yılı boyunca Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyecek olan Merkez Bankası toplantılarının tarihleri açıklandı. İşte yılın geri kalanındaki toplantı takvimi:

  • Nisan 22 Nisan 2026
  • Haziran 11 Haziran 2026
  • Temmuz 23 Temmuz 2026
  • Eylül 10 Eylül 2026
  • Ekim 22 Ekim 2026
  • Aralık 10 Aralık 2026
