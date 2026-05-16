TCMB TOPLANTI TARİHLERİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Enflasyon görünümü, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar kritik toplantı tarihini yakından izliyor. Para politikası adımlarının piyasalar üzerindeki olası etkileri merak edilirken, gözler Merkez Bankası'nın yayımlayacağı karar takviminde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 15:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 15:43
Piyasaların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz toplantısı 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Mayıs ayında toplantı yapılmayacak olurken, alınacak faiz kararı aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 18 Haziran'da yayımlanacak.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2026

2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının takvimi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı takvime göre toplantı ve özet tarihleri şu şekilde sıralandı:

11 Haziran 2026 — Toplantı Özeti: 18 Haziran 2026
23 Temmuz 2026 — Toplantı Özeti: 30 Temmuz 2026
10 Eylül 2026 — Toplantı Özeti: 17 Eylül 2026
22 Ekim 2026 — Toplantı Özeti: 30 Ekim 2026
10 Aralık 2026 — Toplantı Özeti: 17 Aralık 2026

