Trend
Galeri
Trend Yaşam
TDK sözlüklerinde hangisiyle başlayan ürküttüğü kurbağaya değmemek şeklinde biten deyim yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı
TDK sözlüklerinde hangisiyle başlayan ürküttüğü kurbağaya değmemek şeklinde biten deyim yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen TDK sözlüklerinde hangisiyle başlayan ürküttüğü kurbağaya değmemek şeklinde biten deyim yoktur? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 500 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 14.09.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:44