TDK sözlüklerinde hangisiyle başlayan ürküttüğü kurbağaya değmemek şeklinde biten deyim yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen TDK sözlüklerinde hangisiyle başlayan ürküttüğü kurbağaya değmemek şeklinde biten deyim yoktur? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 500 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 14.09.2025 23:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:44
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan TDK sözlüklerinde hangisiyle başlayan ürküttüğü kurbağaya değmemek şeklinde biten deyim yoktur? 500 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

TDK sözlüklerinde hangisiyle başlayan ürküttüğü kurbağaya değmemek şeklinde biten deyim yoktur?

CEVAP: Attığı taş

