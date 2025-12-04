Trend
TDK'nin Kısaltmalar Dizininde İng, İngilizce'nin, İsp. İspanyolca'nın kısaltmasıyken Fransızca'nın kısaltması nedir?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 4 Aralık 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen TDK'nin Kısaltmalar Dizininde İng, İngilizce'nin, İsp. İspanyolca'nın kısaltmasıyken Fransızca'nın kısaltması nedir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 22:04