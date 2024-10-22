Tecavüze uğradığını söylemişti! Gerçeği sorgusunda itiraf etti: Para karşılığında...
Ordu Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Fatma Akbaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda iki kişi tarafından çıplak fotoğraflarının ve videosunun çekildiğini, kendisine ait cep telefonu ve banka hesapları kullanılarak adının birçok dolandırıcılık olayına karıştığını söylemişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Akbaş, hesaplarını para karşılığında kullandırdığını, soruşturma açıldığı içinde cinsel saldırıya uğradığı yalanını uydurduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:03