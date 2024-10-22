Tecavüze uğradığını söylemişti! Gerçeği sorgusunda itiraf etti: Para karşılığında...

SORUŞTURMADAN KORKTUĞU İÇİN VİDEO ÇEKMİŞ

Akbaş, İstanbul'a gittiği İlker ve Mehmet isimli şüphelilerle aslında yasak bahis sitelerinden para kazanmak için hesaplarını kullanmak istemeleri nedeni ile karşılığında da ücret almak şartıyla kabul ettiğini söyledi. Akbaş, iki şüpheli ile birlikte İstanbul'a gittiklerini ve kendisi gibi hesapları kullanılan isimlerini söylemedikleri üç öğrencinin de olduğu, üç gün birlikte kaldıkları ve hesaplarının kullanıldığı, kimsenin dolandırıldığını bilmediği ifade etti. Suç işlendiğinin farkına varmadığını belirten Akbaş, hakkında soruşturma açılması ile gerçek şüphelilerin yakalanması için medyada karşılık bulmak için cinsel saldırıya uğradığını söylediğini ancak böyle bir durumun olmadığını kaydetti. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu söylemesi üzerine Akbaş'a kolluk tarafından gerekli tedbirlerin alındığı kadın sığınma evinde kalma önerisi sunulduğu ancak Akbaş'ın reddettiği öğrenildi.