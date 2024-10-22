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Tecavüze uğradığını söylemişti! Gerçeği sorgusunda itiraf etti: Para karşılığında...

Ordu Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Fatma Akbaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda iki kişi tarafından çıplak fotoğraflarının ve videosunun çekildiğini, kendisine ait cep telefonu ve banka hesapları kullanılarak adının birçok dolandırıcılık olayına karıştığını söylemişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Akbaş, hesaplarını para karşılığında kullandırdığını, soruşturma açıldığı içinde cinsel saldırıya uğradığı yalanını uydurduğunu söyledi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:03
Tecavüze uğradığını söylemişti! Gerçeği sorgusunda itiraf etti: Para karşılığında...

Ordu Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Fatma Akbaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda iki kişi tarafından çıplak fotoğraflarının ve videosunun çekildiğini, kendisine ait cep telefonu ve banka hesapları kullanılarak adının birçok dolandırıcılık olayına karıştığını söylemişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Akbaş, hesaplarını para karşılığında kullandırdığını, soruşturma açıldığı içinde cinsel saldırıya uğradığı yalanını uydurduğunu söyledi.

Tecavüze uğradığını söylemişti! Gerçeği sorgusunda itiraf etti: Para karşılığında...

Ordu Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Fatma Akbaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak üniversiteye başladıktan sonra İlker ve Mehmet isimli kişilerle tanıştığını, bu kişilerle İstanbul'a gezmeye gittiğini bu esnada çıplak fotoğraflarının ve videosunun çekildiğini söyledi.

Tecavüze uğradığını söylemişti! Gerçeği sorgusunda itiraf etti: Para karşılığında...

Akbaş videosunda söz konusu görüntüler kullanılarak kendisine ait cep telefonu ve banka hesapları kullanılarak adının birçok dolandırıcılık olayına karıştığını kaydetti. Akbaş, bundan dolayı hakkında soruşturmalar açıldığını, kendisinin mağduriyetine yol açan kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tecavüze uğradığını söylemişti! Gerçeği sorgusunda itiraf etti: Para karşılığında...

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI
Bu kapsamda Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında avukat ve pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Akbaş ifadesinde önce ilk müracaatı ile benzer bir beyanda bulunduğu ancak daha sonra ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı.

Tecavüze uğradığını söylemişti! Gerçeği sorgusunda itiraf etti: Para karşılığında...

SORUŞTURMADAN KORKTUĞU İÇİN VİDEO ÇEKMİŞ
Akbaş, İstanbul'a gittiği İlker ve Mehmet isimli şüphelilerle aslında yasak bahis sitelerinden para kazanmak için hesaplarını kullanmak istemeleri nedeni ile karşılığında da ücret almak şartıyla kabul ettiğini söyledi. Akbaş, iki şüpheli ile birlikte İstanbul'a gittiklerini ve kendisi gibi hesapları kullanılan isimlerini söylemedikleri üç öğrencinin de olduğu, üç gün birlikte kaldıkları ve hesaplarının kullanıldığı, kimsenin dolandırıldığını bilmediği ifade etti. Suç işlendiğinin farkına varmadığını belirten Akbaş, hakkında soruşturma açılması ile gerçek şüphelilerin yakalanması için medyada karşılık bulmak için cinsel saldırıya uğradığını söylediğini ancak böyle bir durumun olmadığını kaydetti. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu söylemesi üzerine Akbaş'a kolluk tarafından gerekli tedbirlerin alındığı kadın sığınma evinde kalma önerisi sunulduğu ancak Akbaş'ın reddettiği öğrenildi.

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