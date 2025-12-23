Tek bir alışkanlığını değiştirerek 1 yılda 45 kilo verdi! "Kalıcı zayıflamanın anahtarı..."

Bu günlerde, daha fazla işlenmiş bir atıştırmalık, bitter çikolata veya cips ve sos gibi bir şey, istediğimde genellikle günün sonuna kadar beklerim. Bunun nedeni, o zamana kadar vücudumu zaten çok sayıda besleyici yiyecekle beslemiş olmamdır, bu nedenle yediğim herhangi bir atıştırmalık açlığımı tetikleme veya bir tür yemek çılgınlığına yol açma olasılığı daha düşüktür.