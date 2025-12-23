Tek bir alışkanlığını değiştirerek 1 yılda 45 kilo verdi! "Kalıcı zayıflamanın anahtarı..."

2013'te ilk bebeğini dünyaya getirdikten sonra tartıda 111 kiloyu gören anne, 12 yaşından bu yana sürekli kilo alıp verme döngüsü yaşadığını dile getiriyor. Daha önce defalarca 10–20 kilo verdiğini ancak bunları geri aldığını söyleyen kadın, bu kez durumun çok daha ciddi olduğunu fark ettiğini belirtiyor. Hedefine ulaşabilmek için 45 kilodan fazla zayıflaması gerektiğini anlayan anne, bir yıl gibi kısa bir sürede bu büyük değişimi nasıl gerçekleştirdiğini ve ideal kilosunu korumayı nasıl başardığını anlattı.