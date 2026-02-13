Trend Galeri Trend Yaşam Tekirdağ TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Tekirdağ'da inşa edilecek sosyal konutlar için heyecan dorukta! 500 bin konutluk dev proje kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, bugün yapılacak kura çekimiyle hak sahipliği kazananları öğrenecek. Tekirdağ TOKİ kura çekimi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 09:33
TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen sosyal konut projesinde Tekirdağ için kura günü geldi. Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle hak sahiplerinin belirlenmesini bekliyor. Kura canlı yayınla takip edilirken, isim listeleri de kamuoyuyla paylaşılacak. İşte Tekirdağ TOKİ kurası hakkında tüm detaylar;

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tekirdağ'da yapılacak 6.865 konut için hak sahipliği kurası bugün gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin noter huzurunda belirleneceği kuraya ilişkin detaylar şu şekilde;

Tarih: 13 Şubat Cuma 2026

Saat: 14:30

Yer: Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı
Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ