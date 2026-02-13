Trend
Galeri
Trend Yaşam
Tekirdağ TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Tekirdağ TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Tekirdağ'da inşa edilecek sosyal konutlar için heyecan dorukta! 500 bin konutluk dev proje kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, bugün yapılacak kura çekimiyle hak sahipliği kazananları öğrenecek. Tekirdağ TOKİ kura çekimi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Giriş Tarihi: 13.02.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 09:33