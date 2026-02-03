Trend Galeri Trend Yaşam Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi, açıklama geldi mi? 3 Şubat kar tatili için gözler Tekirdağ Valiliği'nde!

Tekirdağ'da etkisini artırması beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler, veliler ve öğretmenler tatil olup olmayacağını merak ediyor. Hava koşullarına bağlı olarak alınacak olası bir karar için gözler Tekirdağ Valiliği'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki bugün Tekirdağ'da okullar tatil edilecek mi?

Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 06:37
Soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından Tekirdağ genelinde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Valilikten gelecek resmi açıklama beklenirken, öğrenciler tatil ihtimalini yakından takip ediyor. Pazartesi günü için Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verilmişti. Şimdi gözler salı günü için valilik açıklamalarına çevrildi.

3 ŞUBAT TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hafif kar yağışı şeklinde etkisini yer yer göstermeye devam eden kar yağışı kar tatili ihtimalini beraberinde getirdi. Soğukların buzlanma riskini oluşturmasına ilişkin öğretmen ve öğrencilerin araştırması sürerken 3 Şubat 2026 Salı günü için Tekirdağ Valiliği'nden herhangi bir açıklama gelmedi.

TEKİRDAĞ'DA KAR VE BUZLANMA UYARISI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buna bağlı buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Özellikle sürücülerin araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Belediyeden yapılan duyuruda, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkılması halinde ise hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

