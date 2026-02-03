Trend Galeri Trend Yaşam Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi, açıklama geldi mi? 3 Şubat kar tatili için gözler Tekirdağ Valiliği'nde!

Tekirdağ'da etkisini artırması beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler, veliler ve öğretmenler tatil olup olmayacağını merak ediyor. Hava koşullarına bağlı olarak alınacak olası bir karar için gözler Tekirdağ Valiliği'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki bugün Tekirdağ'da okullar tatil edilecek mi?

Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 06:37