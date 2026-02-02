Trend Galeri Trend Yaşam Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı! Tekirdağ'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yeniden ders zilinin çalacağı günü beklerken, hava koşulları gündemin ilk sırasına yerleşti. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Tekirdağ'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 08:11
Bu kapsamda "Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü eğitim var mı?" soruları araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor.

TEKİRDAĞ'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

- Tekirdağ'da iki ilçede eğitime ara verildi.

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 02 Şubat 2026 Pazartesi günü tüm eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Malkara ve Saray Kaymakamlıkları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda ilçelerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar beklendiği, bu nedenle öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi. Alınan karar kapsamında; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, hava şartlarına ilişkin gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi çağrısında bulundu.

METEOROLOJİ UYARDI!

Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Beklenen Hadise: Kuvvetli Rüzgar

Beklendiği Yer: 02.02.2026 Pazartesi günü, Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 02.02.2026 00.00-02.02.2026 23.59

Trakya'da Beklenen Kar Yağışlarına Dikkat!

Beklenen Hadise: Kar Yağışı

Beklendiği Yer: Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 02.02.2026 06.00-02.02.2026 21.00