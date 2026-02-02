Trend
Galeri
Trend Yaşam
Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı! Tekirdağ'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi? Valilik açıkladı! Tekirdağ'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yeniden ders zilinin çalacağı günü beklerken, hava koşulları gündemin ilk sırasına yerleşti. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Tekirdağ'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 08:11