Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

Trakya'da Beklenen Kar Yağışlarına Dikkat!

Beklenen Hadise: Kar Yağışı

Beklendiği Yer: Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.