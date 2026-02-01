Trend Galeri Trend Yaşam Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yeniden ders zilinin çalacağı günü beklerken, hava koşulları gündemin ilk sırasına yerleşti. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Tekirdağ'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:04
Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

Bu kapsamda "Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü eğitim var mı?" soruları araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor.

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Valilik tarafından kar tatili ilan edilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

METEOROLOJİ UYARDI!

Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Beklenen Hadise: Kuvvetli Rüzgar

Beklendiği Yer: 02.02.2026 Pazartesi günü, Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 02.02.2026 00.00-02.02.2026 23.59

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor

Trakya'da Beklenen Kar Yağışlarına Dikkat!

Beklenen Hadise: Kar Yağışı

Beklendiği Yer: Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 02.02.2026 06.00-02.02.2026 21.00