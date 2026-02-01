Trend
Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi, 2 Şubat 2026 Pazartesi okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor
Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yeniden ders zilinin çalacağı günü beklerken, hava koşulları gündemin ilk sırasına yerleşti. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarılar sonrası Tekirdağ'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor.
