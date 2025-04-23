Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Tekirdağ’da eğitime ara verildi mi?

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve çevresinde hissedilen güçlü bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku ve panikle dışarı çıktı. Artçı sarsıntılar sürerken öğrenciler ve veliler "24 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle İstanbul'un ardından Tekirdağ başta olmak üzere etkilenen illerde valiliklerden gelecek resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki, Tekirdağ'da okullar tatil mi, İstanbul'daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?