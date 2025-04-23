Trend Galeri Trend Yaşam Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Tekirdağ'da eğitime ara verildi mi?

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Tekirdağ'da eğitime ara verildi mi?

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve çevresinde hissedilen güçlü bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku ve panikle dışarı çıktı. Artçı sarsıntılar sürerken öğrenciler ve veliler "24 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle İstanbul'un ardından Tekirdağ başta olmak üzere etkilenen illerde valiliklerden gelecek resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki, Tekirdağ'da okullar tatil mi, İstanbul'daki deprem nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 23.04.2025 22:31 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 23:06
Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Tekirdağ’da eğitime ara verildi mi?

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. AFAD, vatandaşlara hasar görmüş yapılardan uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. Sarsıntının ardından öğrenciler ve veliler, "24 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da eğitimle ilgili kararların valilikler tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor. Peki, 24 Nisan Tekirdağ'da eğitime ara verildi mi?

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Tekirdağ’da eğitime ara verildi mi?

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ Valiliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir."

"Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır."

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Tekirdağ’da eğitime ara verildi mi?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı. Bakan Tekin, Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da eğitime ara verileceğini paylaştı.

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Tekirdağ’da eğitime ara verildi mi?

İSTANBUL'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan en büyüğü 6,2 olan dört ayrı sarsıntı kaydedildi.