Telefonunuza her baktığınızda boynunuz 27 kilo taşıyor! Disklerin ezilmesine neden olan o hata...

SADECE AĞRI DEMEYİN

Tech-neck meselesini basit bir "boyun tutulması" zannediyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz. Tıp literatürünün de doğruladığı üzere, boynun o doğal "C" kıvrımının bozulması (servikal lordoz kaybı), beraberinde koca bir sorunlar paketi getirir...

1) Kas ve Eklem Yıpranması: Omuzlarda beton gibi bir sertlik, kronik sırt ağrıları ve inatçı kas spazmları.

2) Erken Yaşlanma: Boyun fıtığına davetiye çıkaran, disklerde beklenenden çok daha erken başlayan hücresel yıpranmalar ve dirençli baş ağrıları.

NEFESİ KESEN DURUŞ

Mesele sadece kemik ve kas sistemimizin çökmesi değildir. Başınız öne düştüğü anda, omuzlarınız içe kapanır, göğüs kafesiniz daralır ve nefesiniz tehlikeli bir şekilde yüzeyselleşir. Bu durum, gün boyu süren, dinlenmekle geçmeyen anlamsız bir yorgunluk hissine neden olur. Beynin oksijen fakirliği çekmesiyle artan dikkat dağınıklığı ve zihinsel sis oluşur.

ÇÖZÜM REÇETESİ BASİT

Peki, bu dijital esaretten nasıl kurtulacağız? Çözüm aslında parmaklarımızın ucunda ve duruşumuzda saklı. İşte basit reçete...

1) Göz Hizası Kuralı: Telefonunuzu kucağınızda değil, mutlaka göz hizanıza kaldırarak kullanın.

2) 20 Dakika Molası: Her 20 dakikada bir o ekrandan kopun ve boynunuza özgürlüğünü geri verin.

3) Duruşunuza Ayar Verin: Omuzlarınızı geriye alın, göğüs kafesinizi açın ve hayata dik durarak bakın.

4) Günlük Bakım: Günde sadece 5 dakikanızı ayırarak, esneme ve boyun kaslarını güçlendirme egzersizleri yapın.

OSMAN HOCA DİYOR Kİ..

Boynunuzun size her ağrıyla gönderdiği o sessiz çığlık çok nettir: "Lütfen beni biraz yukarı kaldırın!" Hayatı, başınızı öne eğerek küçük ekranlarda değil; dik durarak, ufka ve göz hizasına bakarak yaşayın. Sağlığınızı o küçük cam parçalarına teslim etmeyin.