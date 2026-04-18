Tenceredeki suyu lavaboya dökerken bir kez daha düşünün! Tesisatçıların gizli tavsiyesi:" Sıcak sudan önce..."

Mutfakta işlerin en yoğun olduğu anlarda, haşladığımız yemeğin suyunu hızla lavaboya boşaltıyoruz. Çoğumuzun "doğal bir temizlik" ya da "tıkanıklık açma yöntemi" sandığı bu sıradan işlem, aslında modern evlerin altyapısında sinsi bir yıkıma kapı aralıyor. Gözle görülmeyen bağlantı noktalarında başlayan ve zamanla tüm tesisatı kullanılamaz hale getiren bu hata, sizi bir sabah ansızın büyük bir su baskını ya da yüklü bir tadilat faturasıyla karşı karşıya bırakabilir. Peki bunu önlemenin yolu ne? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.04.2026 12:44
Evlerde hazırlanan yemeklerin ardından en sık yapılan hatalardan biri; özellikle makarna, patates veya yumurta haşlandıktan sonra tencerenin içerisindeki kaynar suyu doğrudan boşaltmaktan geçiyor.

Uzmanlara göre bu 'basit' görünen işlem, uzun vadede tesisat sisteminin zarar görmesine kadar ciddi riskler barındırıyor.

Modern apartmanlarda kullanılan kanalizasyon kanalizasyon sistemlerinin büyük bir kısmı plastik borulardan oluşuyor.

Bu borular yüksek sıcaklıklara karşı sınırlı bir düzeye kadar dayanıklılık gösterebiliyor.

Ani ve yoğun sıcak su teması, boru yüzeyinde yumuşamaya neden olabiliyor. Zamanla bu durum borularda sarkma, şekil bozukluğu ve bağlantı noktalarında zayıflama gibi sorunlar doğurabiliyor.

Özellikle yapıştırıcı ile birleştirilen sistemlerde, yüksek ısı bağlantıların zayıflamasına yol açabiliyor.

TIKANIKLIK AÇMA YANILGISI

Bir diğer yaygın inanış ise kaynar suyun lavabo tıkanıklıklarını giderdiği yöndeki yanılgısı oluyor.

Bu yöntem her zaman beklenen sonucu vermiyor.

Aksine, yağ ve benzeri kalıntılar boru içerisinde yalnızca daha aşağı noktalara taşınarak sorunun bölgesel yerini değiştirebiliyor.

Bu da tıkanıklığın tamamen çözülmesinin önüne geçerken, bir süre sonra daha büyük sorunların oluşmasına zemin hazırlayabiliyor.

ÖNCE SOĞUK SUYU AÇIN

Uzmanların önerdiği en pratik çözüm ise kaynar suyu doğrudan lavaboya dökmeden önce musluktan soğuk suyu açmak oluyor.

Bu yöntem sayesinde sıcak su, borulara ulaşmadan önce soğuk suyla karışarak ısısını düşürüyor.

Böylece tesisat üzerindeki termal şok etkisi azaltılmış oluyor.

Küçük gibi görünen bu alışkanlık değişikliği, uzun vadede tesisatın ömrünü uzatmaya da yardımcı olabiliyor.

Ev içi kullanımda dikkat edilecek basit önlemler, borulardaki alt yapı sorunlarının da azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.