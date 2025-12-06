Tennessee’de pitbull vahşeti: Dede ve 3 aylık bebek evde parçalanarak öldü

ABD'nin Tennessee eyaletindeki evlerinde yedi pitbull köpeğinin saldırısına uğrayarak hayatlarını kaybeden 50 yaşındaki James Alexander Smith ve 3 aylık minik bebek iddiaya göre yedi pitbulldan oluşan bir sürü tarafından parçalanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay yerine ulaşan polis ekiplerinin ifadelerine göre, Smith'in cansız bedeninin evin içinde bulunduğu bebeğin ise hâlâ köpekler tarafından parçalandığı ifade edildi. Ekipler içeri girebildiklerinde talihsiz bebeğin çoktan hayatını kaybettiğini belirtti. ANNE ÇIĞLIKLAR İÇİNDE BAĞIRDI 'BEBEĞİM!' Komşu Rebecca Adams, annenin evin dışında feryat ederek 'Bebeğim!' diye bağırdığını söyledi. Adams, pitbulların sık sık bahçeden kaçtığını, mahalledeki hayvanlara saldırdığını ve uzun süredir bölgeyi korkuttuğunu ifade etti. Komşular, hayvanların kedilere ve diğer köpeklere saldırdığını, sürekli kaçtıklarını ve agresif tavırlar sergilediklerini anlattı. Ancak kimse böyle bir insan saldırısı beklemediğini belirtti. SAVCI: 'VAHŞİ BİR SAHNEYDİ' Başsavcı Craig Northcott, olay yerinin 'özellikle zor ve vahşi' olduğunu belirterek 'Bu özellikle zor ve vahşi bir sahneydi. Lütfen bu zor zamanda kurbanların ailesi ve olaya tanık olanlar için dua edin' dedi. Hayatta kalan pitbulllar, Tullahoma Hayvan Kontrol ekiplerince gözetim altına alındı.