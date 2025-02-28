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Teravih namazı 1. gün fazileti ve sevabı: Diyanet ile gün gün teravih namazı kılmanın faziletleri nelerdir?

İslam alemi Ramazan ayına ilk teravihle başladı. Bu noktada milyonları camilerde buluşturan 11 ayın sultanı coşkuyla karşılanıyor. Teravih namazı 1. gün fazileti ve sevabı da araştırılmaya başladı. İlk oruçtan hemen önce başlayan namaz bu ayın tamamlayıcısı gibi bir özellik taşıyor. Peki; Diyanet ile teravih namazı kılmanın fazileti ve hükmü nedir, ilk gün sevabı neler?

Giriş Tarihi: 28.02.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 21:51
Teravih namazı 1. gün fazileti ve sevabı: Diyanet ile gün gün teravih namazı kılmanın faziletleri nelerdir?

Teravih namazı 1. gün fazileti Diyanet kaynaklarından hareketle hadislerde ve ayetlerde sorgulanıyor. Orucun tamamlayıcısı olarak görülen bu özel namaz camilerde cemaatle eda ediliyor. Namazın ardından sahuru bekleyecek İslam alemi ibadetlerini bu özel günlerin faziletleri ışığında gerçekleştiriyor. Peki; teravih namazı kılmanın fazileti nedir?

Teravih namazı 1. gün fazileti ve sevabı: Diyanet ile gün gün teravih namazı kılmanın faziletleri nelerdir?

TERAVİH NAMAZI HÜKMÜ VE MAHİYETİ

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Teravih namazı 1. gün fazileti ve sevabı: Diyanet ile gün gün teravih namazı kılmanın faziletleri nelerdir?

TERAVİH NAMAZI FAZİLETLERİ

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının 1. gün fazileti başta olmak üzere tüm günleri hakkında şöyle buyurmuştur; Hz. Ali'den (ra) rivayet edilmiştir ki:

1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır. Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır. "Teravih namazının 1. Gün fazileti ve sevapları nedir?" sorusuna verilecek en net cevap budur.

2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü'min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: "Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi."

4. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân'ı hatmetmiş kadar sevap ihsan eder.

5. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram'da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

7. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.

8. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

9. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.

10. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.

Teravih namazı 1. gün fazileti ve sevabı: Diyanet ile gün gün teravih namazı kılmanın faziletleri nelerdir?

11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.

12. gece teravih namazını kılan: Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Kıyamet günü yüzü ayın 14. Günündeki gibi parlar.

13. gece teravih namazını kılana: Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verilir.

14. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken "Lailahe illallah" diyerek kalkar. Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.

17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala'daki makamını görür. Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.

18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz'i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.

Teravih namazı 1. gün fazileti ve sevabı: Diyanet ile gün gün teravih namazı kılmanın faziletleri nelerdir?

21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.

25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.

26. gece teravih namazını kılanı: Allah'ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

27. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

28. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

30. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın Cemâl'ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim" Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

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