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TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE HÜKMÜ: Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı?
TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE HÜKMÜ: Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı?
İlk teravih 28 Şubat akşamı eda ediliyor. Ramazan-ı Şerif'i karşılamak için 81 ilde camilerin yolunu tutacak İslam alemi teravih namazı kılınışı için araştırmalarına hız kazandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kaynaklarla ve yanıtlanan sorularla namazın hükmü ve mahiyeti ile birlikte kılınışına dair detaylar araştırılıyor. Peki; teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir ve farz mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:10