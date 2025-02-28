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TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE HÜKMÜ: Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı?

İlk teravih 28 Şubat akşamı eda ediliyor. Ramazan-ı Şerif'i karşılamak için 81 ilde camilerin yolunu tutacak İslam alemi teravih namazı kılınışı için araştırmalarına hız kazandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kaynaklarla ve yanıtlanan sorularla namazın hükmü ve mahiyeti ile birlikte kılınışına dair detaylar araştırılıyor. Peki; teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir ve farz mı?

Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:10
TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE HÜKMÜ: Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı?

Adım adım teravih namazı kılınışı ilk namaz öncesinde araştırılmaya başladı. İlk oruçtan önceki akşam başlayan bu özel namazda Ramazan ayının mahiyeti de idrak edilecek. Bu mübarek ayın ilk gününe özel camilerde yerler alındı. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE HÜKMÜ: Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı?

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE HÜKMÜ: Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı yatsı ezanı vaktinde 20 rekat olarak kılınır. Bu 20 rekat dörder şekilde kılınabileceği gibi 2'şer rekatta da selam verilebilir.

İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama" denilir. Ferdi olarak kılınacaksa "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

İşte, teravih namazı kılınışı:

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE HÜKMÜ: Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.
2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.
3. Euzu Besmele çekilir.
4. Fatiha Suresi okunur.
5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.
7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.
8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
9. İki defa secde yaptıktan sonra 'Allahuekber' denilerek ikinci rekata kalkılır.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI VE HÜKMÜ: Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mı?

2. Rekat

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.
11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
12. 'Allahukber' diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.
13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke'l-Hamd denilir.
14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.
16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

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