Teşkilat 155. bölüm fragmanı için gözler TRT 1’de! Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 dizisi Teşkilat, 154. bölümde yaşanan büyük gerilimle izleyicileri şaşkına çevirdi. Altay ve Hilal'in düğün hazırlıklarının hem Teşkilat hem de düşman Rutkay için farklı amaçlar taşıması, büyük bir felaketin habercisi oldu. Gözler şimdi, tüm düğün planlarını ve operasyonu altüst edecek olan Teşkilat 155. bölüm fragmanına çevrildi. Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 27.10.2025 06:00
Teşkilat ekibi, düşman Rutkay'ın kurduğu komploları ve yeni saldırı planlarını bertaraf etmek için amansız bir mücadele verirken, Altay ve Hilal'in düğün hazırlıkları sinsi bir operasyonun perdesi haline geldi. 154. bölümde Rutkay'ın düğün hazırlıklarının her aşamasıyla yakından ilgilenmesi, bu törenin büyük bir tuzağa dönüşeceği endişesini yarattı. İzleyiciler, haftanın en kritik sorusu olan Teşkilat 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu araştırıyor.

TEŞKİLAT 154. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin canlı yayın sonrası yeni bölümüne aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

TEŞKİLAT 155. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı'yı deşifre eden Rutkay, Teşkilat'a büyük bir darbe indirmek ister. Ekip, Nazlı'yı bulduğunda onu hayatta tutmak için ellerinden geleni yapar. Nazlı ölüm kalım savaşı verirken Altay, Uzay'a destek olmaya çalışır.

Dizdar; Korkut, Hamdi ve Ejder'i yakalar; Rutkay'ın emriyle neyin peşinde olduklarını öğrenmeye çalışır. Korkut her ne kadar görevi için her şeye hazır olsa da onu zor bir süreç beklemektedir. Bu sırada ona ulaşamayan Bahar da Korkut'u merak eder.

Her seferinde mağlup olan düşmanlar, yeni bir saldırı planı düzenlerler. Altay ve ekip, Cevher'in liderliğinde bütün güvenlik önlemlerini alır. Düşman hain bir tuzak hazırlarken, Altay asla mücadeleyi bırakmaz.