Teşkilat 155. bölüm fragmanı için gözler TRT 1'de! Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1 dizisi Teşkilat, 154. bölümde yaşanan büyük gerilimle izleyicileri şaşkına çevirdi. Altay ve Hilal'in düğün hazırlıklarının hem Teşkilat hem de düşman Rutkay için farklı amaçlar taşıması, büyük bir felaketin habercisi oldu. Gözler şimdi, tüm düğün planlarını ve operasyonu altüst edecek olan Teşkilat 155. bölüm fragmanına çevrildi. Teşkilat yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2025 06:00