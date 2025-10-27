Teşkilat 155. bölüm fragmanı için gözler TRT 1’de! Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizdar; Korkut, Hamdi ve Ejder'i yakalar; Rutkay'ın emriyle neyin peşinde olduklarını öğrenmeye çalışır. Korkut her ne kadar görevi için her şeye hazır olsa da onu zor bir süreç beklemektedir. Bu sırada ona ulaşamayan Bahar da Korkut'u merak eder.