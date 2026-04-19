Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm tarihi

TEŞKİLAT BU AKŞAM YOK MU? YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMIYOR?

Son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan ve ülkeyi yasa boğan okul saldırılarının ardından televizyon kanallarında yayın akışında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmedi.

Bu düzenlemeden etkilenen yapımlar arasında Teşkilat dizisi de yer alıyor. Yapımın bu hafta yeni bölümüyle yayınlanması beklenmiyor. TRT 1 yayın akışında ise dizinin yerine "Çin Seddi" adlı film ekranlara geliyor.