Tesla sonunda bunu da yaptı! Merakla beklenen Cybertruck...

Tesla Cybertruck resmen yılan hikayesine dönüştü. Aracın üretim tarihi web sitesinden kaldırılmış durumda. Bu durum ilk olarak Edmunds isimli bir otomobil sitesi tarafından fark edildi.

Edmunds'a göre şirketin sitesinde bulunan sipariş sayfasında önceden, "2022 yılında üretim yaklaştığında konfigürasyonunuzu tamamlayabileceksiniz" yazıyordu. Ancak şimdi bu kısımda yalnızca "Üretim yaklaştığında konfigürasyonunuzu tamamlayabileceksiniz" ifadeleri yer alıyor. Bu da merakla beklenen kamyonetinin çıkış tarihinin bir kez daha ertelenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

The Verge'e göre bu kararın arkasında birçok faktör olabilir. Bunlardan en olası sebep, dünya genelinde devam eden pandemi ve çip krizi. Bunun yanı sıra aracın benzersiz tasarımının da üretimi geciktirmiş olabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Yine de dev şirket, bu sorunlara rağmen 2021 yılında 1 milyona yakın araç satarak rekor kırıldığını ve önceki yıla göre %87'lik bir satış artışı yaşandığını duyurmuştu. Buna ek olarak Model 3, Avrupa'da aylık araç satışlarında bir numaraya yerleşme başarısına imza atmış ve bunu yapan ilk elektrikli araç olmuştu.