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Tesla sonunda bunu da yaptı! Merakla beklenen Cybertruck...

Tesla, 2019 sonlarında Cybertruck'ı tanıtmıştı. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Cybertruck'ın 2021 sonunda üretime gireceği söylenmişti. Geçtiğimiz aylarda ise üretim tarihinin 2022'ye ertelendiği duyuruldu. Tesla bu açıklamadan sonra Cybertruck'ın teknik özelliklerini ve fiyat bilgisini internet sitesinden kaldırdı. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket şimdi de Cybertruck'ın üretim tarihini de siteden kaldırdı. Aracın ne zaman üretime gireceği ve ne zaman çıkacağı belirsiz hale geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 09:23
Tesla sonunda bunu da yaptı! Merakla beklenen Cybertruck...

Tesla Cybertruck resmen yılan hikayesine dönüştü. Aracın üretim tarihi web sitesinden kaldırılmış durumda. Bu durum ilk olarak Edmunds isimli bir otomobil sitesi tarafından fark edildi.

Tesla sonunda bunu da yaptı! Merakla beklenen Cybertruck...

Edmunds'a göre şirketin sitesinde bulunan sipariş sayfasında önceden, "2022 yılında üretim yaklaştığında konfigürasyonunuzu tamamlayabileceksiniz" yazıyordu. Ancak şimdi bu kısımda yalnızca "Üretim yaklaştığında konfigürasyonunuzu tamamlayabileceksiniz" ifadeleri yer alıyor. Bu da merakla beklenen kamyonetinin çıkış tarihinin bir kez daha ertelenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Tesla sonunda bunu da yaptı! Merakla beklenen Cybertruck...

The Verge'e göre bu kararın arkasında birçok faktör olabilir. Bunlardan en olası sebep, dünya genelinde devam eden pandemi ve çip krizi. Bunun yanı sıra aracın benzersiz tasarımının da üretimi geciktirmiş olabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Tesla sonunda bunu da yaptı! Merakla beklenen Cybertruck...

Yine de dev şirket, bu sorunlara rağmen 2021 yılında 1 milyona yakın araç satarak rekor kırıldığını ve önceki yıla göre %87'lik bir satış artışı yaşandığını duyurmuştu. Buna ek olarak Model 3, Avrupa'da aylık araç satışlarında bir numaraya yerleşme başarısına imza atmış ve bunu yapan ilk elektrikli araç olmuştu.

Tesla sonunda bunu da yaptı! Merakla beklenen Cybertruck...

Şu an için üretim tarihinin ne zamana ertelenmiş olabileceği ile ilgili bir bilgi yok. Ancak şirketin bu kararlarının, bazı müşterilerini kaybetmesine neden olabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Ford'un F-150 Lightning elektrikli kamyoneti gibi araçların da Cybertruck'a ciddi rakipler olabileceğini belirtmekte fayda var.

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