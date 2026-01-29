Tete ve Masal Rüyalar Diyarı filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Yerli sinema: Bu akşam TV’de!

Rüyalar ve bilinçaltının iç içe geçtiği bu yolculuk, ona hem duygularıyla yüzleşmeyi hem de kendi iç gücünü keşfetmeyi öğretir. Bu serüven, yalnızca bir kaçış değil; büyüme, kabullenme ve umudu yeniden yeşertme hikâyesine dönüşür.