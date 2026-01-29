Trend Galeri Trend Yaşam Tete ve Masal Rüyalar Diyarı filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Yerli sinema: Bu akşam TV'de!

Büyükannesinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla yüzleşen küçük bir kız, umut arayışıyla masalların kapısını aralayan özel bir yolculuğa çıkar. Hayal ve gerçek arasındaki bu serüveni konu alan Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, anlatımı ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 18:18 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:20
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Filmle ilgili merak edilenler arasında; Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı konusu, kısa özeti ve oyuncu kadrosu yer alıyor. İşte filmin detayları ve izleme bilgileri…

Küçük Bir Kızın Masalsı Yolculuğu: Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, babaannesinin hastalığıyla baş etmek zorunda kalan küçük bir kızın duygusal ve cesaret dolu hikâyesini ekrana taşıyor.

Sevdiği kişiyi kaybetme korkusuyla sarsılan küçük kız, bu gerçeği kabullenmek yerine kendini masalların hüküm sürdüğü büyülü bir dünyada bulur.

Rüyalar ve bilinçaltının iç içe geçtiği bu yolculuk, ona hem duygularıyla yüzleşmeyi hem de kendi iç gücünü keşfetmeyi öğretir. Bu serüven, yalnızca bir kaçış değil; büyüme, kabullenme ve umudu yeniden yeşertme hikâyesine dönüşür.

TETE VE MASAL: RÜYALAR DİYARI OYUNCU KADROSU

Mert Turak – Tete

Ada Erma – Küçük Kız

Engin Altan Düzyatan – Viking Kral

Fahriye Evcen Özçivit – Amazon Kraliçesi

Pelin Karahan – Prenses Prinyezel

Can Kızıltuğ – Korsan Kral

Keremcem – Ormanın Bilge Adamı

İnci Türkay – Anne

Jess Molho – Baba

Cenan Adıgüzel – Drakulla

Somer Sivrioğlu – Somerson Şef

Haldun Dormen – Zamanın Kendisi

Meral Çetinkaya – Nene

Altan Erkekli – Ali Bababu

